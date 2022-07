Na mooie carrière sluit Mia Vandamme haar bloemenwinkel in Moorslede

Na 47 jaar sloot Mia Vandamme haar bloemenwinkel langs de Dadizeelsestraat in Moorslede. “Ik zal vooral de babbeltjes met de klanten missen”, horen we.

Met de bloemenzaak langs de Dadizeelsestraat is een vaste waarde in het centrum van Moorslede verdwenen. Mia Vandamme geniet voortaan van haar pensioen. “47 jaar is best wel lang. Ik kan terugblikken op een mooie carrière waarin ik veel mensen leerde kennen.”

Snijbloemen en boeketten

Mia had een bloeiende zaak en merkte dat er doorheen de jaren vaker bloemen werden aangekocht. “Vroeger kwamen klanten langs voor een begrafenis of een trouw, vandaag de dag wordt er al vaker een bloemetje gegeven. Vooral de snijbloemen en de boeketten zijn erg populair.”

Mia bouwde in al die jaren een vast cliënteel op, maar ook nieuwe klanten vonden in al die tijd gemakkelijk de weg naar de bloemenwinkel. “Ik zal vooral de babbeltjes missen. Doorheen de jaren bouw je toch een band op met het cliënteel.”

Opvolgster

Mia geniet voortaan haar pensioen. “Samen met mijn man laten we nu alles op ons afkomen en proberen we zoveel mogelijk te genieten.”

Een nieuwe bloemenwinkel op de site langs de Dadizeelsestraat komt er niet. “Maar met Michèle heb ik op de markt wel een goede opvolgster. Ik hielp haar dan ook maar al te graag een handje bij de opstart van haar winkel.” (BF)