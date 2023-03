Na meer dan twintig jaar sportwerking nu ook label sportbedrijf voor politiezone RIHO

Donderdag kreeg de politiezone RIHO, als eerste politiezone in onze provincie, van Sport Vlaanderen het label sportbedrijf overhandigd. RIHO investeert al twintig jaar in de gezondheid van hun werknemers door hen voldoende te laten sporten en bewegen. “We leren hen ook minder gekende sporten ontdekken.”

Sport Vlaanderen, het vroegere BLOSO, beloont bedrijven of instellingen die hun werknemers aan het sporten zetten met een label. De politiezone RIHO kreeg donderdagmiddag, als eerste zone in de provincie, een dergelijk label. “Maar eigenlijk zetten we al meer dan twintig jaar in op sport en beweging. Op vaste tijdstippen kunnen alle medewerkers gratis deelnemen aan sportcyclussen”, aldus korpschef Curd Neyrinck.

In het verleden werden reeds namiddagen hockey, boogschieten, padel of golf georganiseerd. “Ook de jaarlijkse dropping en onze teambuildings met een sportactiviteit zijn altijd een schot in de roos”, aldus de korpschef.

De sportwerking van de politiezone RIHO steunt op tien sportmonitoren. “We motiveren onze collega’s om deel te nemen aan onze sportnamiddagen en zo nieuwe sporten te leren ontdekken. Zo staan binnenkort ook golf, hockey en mountainbike op het programma”, aldus sportmonitor Annelien D’Hondt.

Kampioenschappen

De politiezone organiseerde in het verleden ook al verschillende kampioenschappen. Zo hoopt men dit jaar ook het Belgisch kampioenschap tennis of padel voor politiediensten naar de stad te halen. “En op die kampioenschappen doen onze medewerkers het vaak erg goed. Zo behaalden we onder andere al medailles in padel en veldlopen”, aldus de korpschef. Ondertussen merkt men ook binnen de politiezone dat het vele sporten een positieve invloed heeft op de werking. “Medewerkers die regelmatig bewegen hebben minder stress.”