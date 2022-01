Na meer dan een jaar stilte speelt de Ieperse beiaard opnieuw

Nadat de klokken opnieuw in de toren werden opgehangen, wordt nu zondag het instrument getest. De Ieperlingen mogen daarvoor drie nummers kiezen.

In februari vorig jaar haalden werknemers van het Nederlandse bedrijf Royal Rijsbouts de 49 klokken uit de Belforttoren in Ieper. Dat gebeurde in het kader van de grote restauratiewerken aan de Lakenhallen. De klokken werden even opgesteld in en rond de bib.

Begin juli konden de klokken opnieuw de hoogte in, maar van spelen op de beiaard was nog niet meteen sprake. Het instrument werd eind december opnieuw klaargemaakt en op 9 januari wordt de beiaard voor het eerst getest.

“We willen samen met iedereen drie nummers kiezen om de eerste beiaardklanken opnieuw over onze stad te laten rollen”, aldus de dienst toerisme. “De nummers worden gespeeld op zondag 9 januari om 14.30 uur. Stemmen kan hier. Eind februari worden de wekelijkse beiaardconcerten hernomen, telkens op zaterdagmiddag om 14 uur.