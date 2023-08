Na Lissewege wordt ook Zwankendamme enkel nog toegankelijk voor plaatselijk autoverkeer

In september zal in Zwankendamme enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten worden, naar het voorbeeld van Lissewege. Dat kondigde burgemeester Dirk De fauw tijdens de gemeenteraad dinsdagavond aan.

Volgende week zal het schepencollege groen licht geven voor het plaatsen van verkeersborden, die aangeven dat voortaan enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten is in de dorpskern van Zwankendamme. Al herhaaldelijk heeft gemeenteraadslid Dolores David (Vooruit) gewezen op de gevaarlijke verkeerssituatie in dit polderdorpje. Tal van havengebruikers razen door Zwankendamme en misbruiken de route als sluipweg.

Verkeersbord

Raadslid Stefaan Sintobin (VB) polste naar de toestand in Lissewege, waar sedert enkele maanden ook enkel nog plaatselijk verkeer is toegelaten. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) somde een waaier van snelheidsremmende maatregelen in de dorpskom van het witte polderdorp op: “Toch stelt de politie vast dat nog veel automobilisten het verbodsbord negeren en toch door het dorp rijden.”

“Er wordt streng gecontroleerd op de naleving van het plaatselijk verkeer: een anonieme motorrijder van de politie heeft de voorbije maanden al 721 auto’s gevolgd door de Lisseweegse dorpskern. Een zeer arbeidsintensieve werkwijze. Wie niet stopte en dus geen zaken had in Lissewege, werd beboet. Er zijn al 39 pv’s uitgeschreven, gemiddeld negen per dag”, aldus de Brugse burgemeester.

Omleidingsweg

Dirk De fauw kondigde aan dat er plannen zijn voor een grote omleidingsweg rond Lissewege, met rotonde ter hoogte van de Canadezenstraat: “Die nieuwe weg zal onder de spoorweg gegraven worden en uitmonden in de Ter Doeststraat. Er hangt een serieus prijskaartje aan en die weg komt er niet voor 2034…”