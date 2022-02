Na jaren van huisjesmelkerij is Menen goedkoopste stad van Vlaanderen:“Hier heb je gewoon meer huis voor je geld”

Volgens de meest recente cijfers van notaris.be is het goedkoop wonen in Menen. Meer nog, Menen is de goedkoopste gemeente van West-Vlaanderen voor wie een woning op kop wil tikken. De grensstad steekt ook op Vlaams niveau met kop en schouders boven de rest uit. De vastgoedwereld schrikt niet van deze cijfers. “Door de nieuwe aanpak van het stadsbestuur loont het meer dan ooit om in Menen te investeren”, klinkt het bij Immo Lietaer.

180.000 euro, zoveel waren kopers in 2021 gemiddeld kwijt wanneer ze zich in Menen wilden nestelen. Hiermee kon Menen zich profileren als goedkoopste gemeente van Vlaanderen, in dezelfde week dat ze eveneens tot meest marginale gemeente werd verkozen. Hoewel de link vaak meteen wordt gelegd, is de realiteit er eentje van een compleet andere orde. Tamara Lietaer (52) en Kimoura Ameye (28), die beiden aan het roer staan van het toonaangevende vastgoedkantoor Immo Lietaer, kennen de grensstad als geen ander. Ze zagen hoe die zich ontpopte van slechtste leerling van de klas tot de pientere knaap met een mooie toekomst.

“We moeten daar ook niet dom over doen, ooit was het anders”, starten beide dames hun betoog. “Je kon hier voor een appel en een ei iets op de kop tikken en zonder echt duidelijke regels verhuren aan eender wie, voor eender welk bedrag. We spreken over de jaren toen de huisjesmelkers hier eigenlijk vrij spel hadden en dat heeft weinig bijgedragen tot het imago van de stad. Toch waren we niet de goedkoopste van de groep, want zelfs de meest schamele dingen wisselden dan voor indrukwekkende bedragen.”

Kwaliteit verzekeren

© CL

Volgens de makelaars kwam de ommekeer dan ook op het moment dat het stadsbestuur besloot dat het genoeg was geweest. “Eén woord: het conformiteitsattest”, gaan ze verder. “En hier in Menen is dat meer dan alleen maar een loos vodje papier. Wie een huis wil verhuren moet voldoen aan een resem voorwaarden, om zo de woonkwaliteit van iedereen te verzekeren. Het is een indrukwekkende lijst, en medewerkers van de stad controleren dan ook echt streng op alles. Voldoet de woning niet? Dan mag ze niet worden verhuurd, zo simpel is het.”

“Plots werden de eigenaars van bouwvallige woningen met hun rug tegen de muur gezet en stonden ze voor de keuze: verkopen of renoveren. Je hebt een deel mensen gehad die meteen de handen uit de mouwen hebben gestoken, wat een meerwaarde voor de stad betekende. Je had natuurlijk ook de anderen die er geen geld meer wilden inpompen en hun kleine, te renoveren huisjes tegen lage prijs op de markt gooiden. Het trok de gemiddelde prijs natuurlijk naar beneden, maar dat maakte het voor heel wat mensen erg aantrekkelijk om te investeren in Menen. Hier is wonen nog betaalbaar, zelfs wanneer er nog kosten moeten worden gemaakt. Ook voor wie koopt om nadien te verhuren is Menen een optie die niet meer te negeren valt. Het huurrendement ligt hier pakken hoger dan in andere steden, wat een niet te negeren voordeel is.”

Nooit lang wachten

Het concept van goedkope gemeente trekt ook mensen uit een brede regio aan. “Een woning die binnen de dag van eigenaar wisselt? Het is geen uitzondering meer”, klinkt het. “We hadden een statig herenhuis in onze portefeuille zitten, een woning met vijf kamers en zelfs een praktijkruimte. 359.000 euro was de vraagprijs en de woning werd ook tegen die prijs verkocht. Er kwamen aanvragen van overal, want voor een gelijkaardige woning in pakweg Kortrijk gaan we al snel naar de 500.000 euro, en dan spreken we niet eens over Brugge.”

In Menen heb je gewoon meer huis voor je geld en dat spreekt aan. Potentiële kopers die dan voor het eerst door de straten van Menen rijden zien ook dat het overal bruist van de bedrijvigheid. Groene plekjes, parken, nieuwe straten? Het zijn zaken die mensen mee over de streep helpen trekken. Bij ons is de vraag alvast groot en dat is te zien aan ons aanbod. Normaal gezien hebben we steeds een 150-tal panden in de aanbieding, nu zijn het er amper 60. De markt voor Menen is erg dynamisch en verkopers moeten nooit lang wachten vooraleer ze hun sleutels aan nieuwe eigenaars mogen overhandigen.”

Blazoen oppoetsen

Burgemeester Eddy Lust is alvast tevreden over het imago van goedkoopste stad van Vlaanderen. “Het zorgt ervoor dat meer en meer nieuwe en jonge mensen hun weg naar onze prachtige stad vinden”, klinkt het overtuigd.

“Menen is een stad die bulkt van de opportuniteiten die zowel jong als oud aanspreken. Er wordt voortdurend geïnvesteerd en geïnnoveerd. Denk maar aan sportinfrastructuur, ons zwembad, het nieuwe culturele centrum en voortdurende initiatieven om ook ondernemers warm te maken voor Menen. We kunnen niet om het feit heen dat er nog altijd heel wat vooroordelen heersen, al dan niet terecht, maar het stadsbestuur werkt keihard verder om het blazoen op te poetsen. Het is een werk van lange adem, projecten die we stap per stap moeten starten en investeringen die nodig zijn. Toch zijn we er van overtuigd dat Menen meer dan ooit de stad van de toekomst zal worden, waar leven en ondernemen hand in hand zullen gaan.”