Na hetze met Lange Nelle in Oostende: in Blankenberge stoort de vuurtoren niemand

Terwijl de vuurtoren in Oostende voor ophef zorgt, is het rustig in Blankenberge. Nochtans staat daar ook een vuurtoren, vlak naast een appartementsgebouw op de Zeedijk. Toch werd daar nog nooit geklaagd over vervelende lichtinval. “Hier werkt de vuurtoren zoals dat moet in een bewoonde buurt”, aldus de burgemeester van Blankenberge.

Het was een bewogen week in Oostende. Buurtbewoners van enkele luxueuze woontorens klaagden over de lichtinval van de vuurtoren Lange Nelle. Als antwoord werd die gedeeltelijk afgeschermd, om daarna dan toch weer de folie te verwijderen. In Zeebrugge en Nieuwpoort staat ook nog een vuurtoren, ver van de bewoonde wereld echter. In Blankenberge staat die wél vlak naast verschillende wooneenheden. Waarom zijn daar geen problemen?

Non-issue

Al bijna 70 jaar is de vuurtoren op de Zeedijk in Blankenberge actief. Vlak ernaast staat een appartementsgebouw, maar de inwoners hebben geen last van de zogenaamde Comte Jean Jetty. “Bij ons werkt de vuurtoren zoals dat hoort in een bewoond gebied”, glimlacht burgemeester van Blankenberge Björn Prasse

“Er werd ons ooit gevraagd hoe wij dit probleem oplossen, maar met die informatie hebben ze in Oostende duidelijk niets gedaan”

“Binnenin draait de lichtbron, maar aan de buitenkant is het mechanisme gedeeltelijk afgeschermd. De enige opening bevindt zich aan de zeekant. Het pulserende licht is niet zichtbaar langs de zijkant van de toren of in de binnenstad.” Het licht kan dus niet binnenschijnen in de appartementsgebouwen, waardoor er van klachten ook geen sprake is.

Merkwaardig

Volgens de burgemeester werden er nog nooit meldingen van overlast gemaakt. De situatie in Oostende vindt hij bovendien merkwaardig: “Een tijdje geleden kreeg ik de vraag hoe wij dat hier regelen in Blankenberge, om onze buurtbewoners geen last te bezorgen. Ik heb dat toen helemaal uitgelegd, maar blijkbaar hebben ze in Oostende niets gedaan met die informatie. Het issue waar zij nu mee kampen, is mij volledig onbekend.”