Na Hardoy verwent de Ardooise brandweer BEN

De gelegenheidsmarkt op de stemmig ingerichte open ruimte in residentie Hardoy in Ardooie was een voltreffer. Er kwam heel wat publiek op af.

Deze markt – met groenten, fruit, eierkoeken, juwelen, kleding en nog veel meer – trok heel wat koop- en kijklustigen. Het ging om een benefiet initiatief van de Ardooise brandweerpost binnen Midwest. De brandweer stond in voor de gelegenheidskantine waar er ijs, pannenkoeken, wafels, gebak en allerlei drankjes werden geserveerd. Je kon ook genieten van heel wat muziek.

Dit initiatief was een gebaar van dankbaarheid van de Ardooise brandweer aan de directie en het personeel van Hardoy. Op diverse momenten, bij grote evenementen, kan de brandweer beroep doen op Hardoy en wordt service geboden vanuit de rusthuiskeuken. “Daarom deze benefiet, als dank voor alle service die we al kregen. De opbrengst van de gelegenheidskantine gaat integraal naar de animatie binnen Hardoy”, aldus de vriendenkring van de brandweer.

Nu naar BEN

Omdat er niet alleen binnen Hardoy ondersteuning komt naar de brandweer toe bij evenementen, maar ook vanuit BEN, voeren de brandweerlieden straks een bisnummer op in de Cardijnlaan. De gelegenheidsmarkt wordt er georganiseerd in de Cardijnlaan, waar je toegang hebt tot het woonzorgcentrum. “Ook hier verzorgen we de gelegenheidsbar en we hopen op eenzelfde interesse van de bevolking zodat we ook hier een duit in het zakje kunnen doen voor het animatie aanbod”, klinkt het bij de brandweer.