Na festival Sinner’s Day: “Alleen nog evenementen met minder impact in ‘t Bosje”

In het Maria-Hendrikapark kunnen alleen nog evenementen doorgaan met minder impact. Dat beslist het stadsbestuur van Oostende na het festival Sinner’s Day afgelopen weekend. Meteen na het festival kwamen er al klachten over geluidshinder van het Blauw Kruis van de Kust.

Afgelopen weekend was de evenementenweide in het Maria-Hendrikapark de locatie voor het Sinner’s Day festival. “Een eerste evaluatie van de logistieke opbouw en de klachten na het festival leert ons dat het Maria-Hendrikapark niet de ideale locatie is voor dergelijke evenementen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Het stadsbestuur kiest er daarom voor om in de toekomst alleen nog maar evenementen met minder impact toe te laten op deze locatie.”

“Het Sinner’s Day festival in het Maria-Hendrikapark pakte uit met verschillende headliners van internationale allure en trok hiermee vorig weekend duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Heel wat van deze bezoekers overnachtten in de Stad aan Zee. De Oostendse hotels zijn dan ook tevreden met de return van dit festival”, aldus Tommelein. “Tijdens de opbouw en de duur van het festival bleek echter dat de evenementenweide in het park zijn beperkingen heeft. Enerzijds qua logistieke opbouw, maar anderzijds ook qua impact op de omgeving. Er kwamen verschillende klachten van geluidsoverlast uit de buurt. Om deze redenen zullen er in de toekomst geen meerdaagse festivals met zware logistieke impact, dj-sets of rockconcerten meer plaatsvinden in het Maria-Hendrikapark. Evenementen met minder impact op de omgeving, zoals bijvoorbeeld familievoorstellingen, theater of klassieke concerten, zullen nog wel mogelijk zijn.”

Burgemeester Tommelein: “Oostende heeft een ruim aanbod aan evenementen en activiteiten. We kiezen bewust voor een goede afstemming en spreiding, zowel qua periode als locatie. Het evenwicht waar we steeds naar streven, werd dit weekend niet bereikt. Daar trekken we onmiddellijk de nodige lessen uit: het evenemententerrein zal zeker nog gebruikt worden, maar niet voor evenementen met dergelijk impact.”