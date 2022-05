Na eerste succes springt ‘Ride To Unite’ terug de fiets op in de strijd tegen kinderarmoede

Een jaar geleden kwamen zes enthousiaste West-Vlamingen – na een zware vijfdaagse van duizend kilometer op de fiets – toe op de top van de Mont Ventoux. Elke kilometer die ze in het zadel zaten bracht geld op voor het Kinderziekenhuis UZ Gent; de teller stopte op 28.114,37 euro. Het succes was dermate groot dat het team achter ‘Ride To Unite’ ook dit jaar de fiets opspringt, maar nu voor een ander goed doel, namelijk ‘Stichting Pelicano’, dat strijdt tegen kinderarmoede.

Na een geslaagde eerste editie polste initiatiefnemer Leendert Van Hulle bij de ‘Ride To Unite’-renners of ze te vinden waren voor een nieuwe editie. Enkele weken later bleek het aantal gegadigden zelfs aangedikt tot negen renners. “In het verlengde van de vorige editie kozen we opnieuw voor een benefietactie gelinkt aan kinderen”, aldus initiatiefnemer Leendert Van Hulle (35).“Dit keer kozen we voor ‘Stichting Pelicano’ dat op een erg duurzame manier kinderarmoede in België aanpakt.”

Concrete hulp

“In ons land leeft één kind op vijf in armoede”, stelt Kristof De Boever, Head of Corporate Partnerships bij ‘Stichting Pelicano’. “Deze Stichting helpt kinderen die in schrijnende armoede leven tot ze hun plaats vinden in het werkveld. Met deze duurzame aanpak doorbreken we de vicieuze armoedecirkel.”

De financiële steun verloopt via zorgpartners, voornamelijk scholen en OCMW’s die een dossier indienen voor de kansarme kinderen die zij detecteren. Zij zien erop toe dat alle financiële steun rechtstreeks naar het welzijn van het Pelicanokind gaat en dus niet naar de ouders of een voogd. “Stichting Pelicano krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties, testamentaire inkomsten, bedrijfspartnerships of acties zoals ‘Ride To Unite’ ”, vervolgt De Boever. “Onze dankbaarheid is groot voor de organisatie van ‘Ride To Unite’, want elke ingezamelde euro wordt goed besteed en gaat zonder omweg naar het Pelicanokind. Hierdoor kunnen we concrete hulp bieden zoals een dagelijkse warme maaltijd, deftige winterkledij, een tandartsbezoek, lidgeld voor een vereniging, schoolkosten, een schoolreis enzoverder.”

La Planche Des Belles Filles

Op maandag 4 juli wordt het startschot gegeven. Dan vertrekken de negen renners en hun ploegleider opnieuw aan het ‘Centrum Ronde van Vlaanderen’ in Oudenaarde. De eindmeet ligt dit jaar bovenop ‘La Planche Des Belles Filles’ in de Vogezen. “Een nieuwe editie, dus een nieuw parcours. En daags nadien komt daar ook een etappe van de Ronde Van Frankrijk toe; iets wat we graag meepikken,” aldus Louis Van Eeckhout, één van de renners van het eerste uur.

Kick-off crowdfunding begin juni

Het grootste objectief is dus geld inzamelen voor Stichting Pelicano. En hoewel de Charity Ride en de crowdfunding nog niet begonnen zijn, staat de teller dankzij enkele bedrijvensponsors vandaag al op zevenduizend euro. Vanaf begin juni plant het Ride To Unite-team enkele zeer gerichte acties en een crowdfundingcampagne om geld in te zamelen. Zo is er een spaghettifestijn in samenwerking met Bavet op zaterdag 25 juni en bij Cyclo Studio worden drie spinningsessies georganiseerd ten voordele van Pelicano. “Wie graag wil steunen, sponsoren of supporteren, nodigen we uit om onze Facebookpagina in het oog te houden,” besluit Leendert Van Hulle.