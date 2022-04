Na eerdere annulatie nu toch nieuwe datum (vrijdag 24 juni) voor Izegem Klinkt

Eerder dit jaar had de organisatie van ‘Izegem Klinkt’, de opvolger van de kroegentocht, aangekondigd de editie van dit jaar te annuleren. Ze hielden wel nog een slag om de arm om eventueel snel te schakelen mocht de coronasituatie dermate veranderd zijn. “En dan hebben we nu gedaan. Vrijdag 24 juni is onze nieuwe datum. De meeste cafébazen hebben hun deelname al toegezegd. En wij hebben nu enkele weken tijd om snel alles in orde te krijgen”, doet Bjorn Olivier uit de doeken.

In onze krant hadden de Leutvrienden al uitgelegd waarom ze al vrij snel beslisten om dit jaar geen Kroegentocht te organiseren. Maar ze lieten daar ook de mogelijkheid open om eventueel in het najaar nog uit te pakken met een ‘light versie’. Maar er is nog beter nieuws: de Leutvrienden gaan voor een volwaardige Izegem Klinkt en er is ook al een nieuwe datum gevonden: vrijdag 24 juni, een week na de Batjes. “Het gros van de cafébazen heeft al toegezegd. Wij zijn nu volop bezig met het opnieuw contacteren van sponsors en het vastleggen van de groepen. We maken ons sterk dat dat in orde zal komen, al hebben natuurlijk niet al te veel tijd meer. Maar het zal deugd doen om voor het eerst sinds 2019 opnieuw Izegem Klinkt te organiseren”, luidt het.