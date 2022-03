Na een maand weer vers gevangen vis in Visserijdok Oostende

Michiel Rabaey was er donderdagavond als de kippen bij om de vissers, die een maand lang het Visserijdok niet in konden door renovatiewerken aan de sluis, opnieuw welkom te heten. Hij serveerde de vissers een stukje wijting, met een Jus de mer-biertje. “Die mannen wagen dagelijks hun leven om vis op ons bord te toveren.”

Ruim een maand geleden startten de renovatiewerken aan de ebbedeuren van de Visserijsluis. Een maand lang moesten reders hun vissersboten elders aanmeren om de geloste vis per vrachtwagen naar de Oostendse vismijn te brengen. “Op zich viel het allemaal wel mee hoor”, zegt schipper-reder van de Z.201 ‘Job Senior’, Job Schot. “We konden aanmeren even voorbij de Demey-sluis. Praktischer is natuurlijk lossen in het Visserijdok, rechtstreeks op de losplaats aan de vismijn. Maar kijk, dat maandje was snel voorbij.”

Verdienen medaille

Wie nog blij is met de terugkomst van de vissers, is de bekende kok van restaurant Storm op de Hendrik Baelskaai, Michiel Rabaey. “Ik noem het dok en de zee altijd mijn frigo”, zegt de chef-kok lachend. “De producten springen bijna letterlijk vanuit het dok mijn kookpotten in. We moeten onze vissers koesteren. Die mannen wagen dagelijks hun leven om vis op ons bord te toveren. Ze verdienen een medaille.”

Rabaey heeft dan wel een weekje vakantie, toch roerde hij donderdag in zijn kookpotten. “Ik wou iets doen om de vissers welkom te heten”, zegt hij. “Daarom maakte ik een stukje wijting, een typisch visje van voor onze kust, klaar en zorgde ik voor een toepasselijk biertje: een Jus de mer.”

Leefbaarheid aangetast

Opvallend is dat er in november een petitie is rondgegaan. De bewoners kregen een brief in de brievenbus met de vraag een petitie in te vullen. Vooral het laten draaien van de dieselmotoren van de schepen is een doorn in het oog van de bewoners. Daarnaast wordt er ook geklaagd over de vrachtwagens die vis komen laden, tankwagens die diesel komen leveren en dat zou meestal ’s avonds laat gebeuren. Daardoor wordt volgens de bewoners de leefbaarheid van de Oosteroever aangetast.

“Ach, veel kan ik daar niet over zeggen”, zegt Michiel als we hem vragen of hij ook zo’n brief heeft gekregen. “Ik weet alleen dat de vissers wat mij betreft welkom zijn. Mijn klanten vinden het fascinerend om de vissers aan het werk te zien. Vooral op donderdag. Op vrijdag wordt er geveild in de vismijn en dan lopen de meeste schepen op donderdagavond binnen. Ik heb geen problemen met de vissers. Zij zijn het tenslotte die voor al dat lekkers zorgen dat ik in mijn restaurant serveer.”