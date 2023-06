Na één jaar in asiel is Mechelse herder Boyka geadopteerd: “Dankzij jullie krant vond hij een nieuw baasje”

Enkele weken geleden kon je in deze krant lezen dat de energieke en lieve Mechelse herder Boyka een nieuw baasje zocht. Boyka verbleef één jaar in dierenasiel Poezewoef in Poperinge. Via de oproep in onze krant vond het nieuwe baasje zijn weg naar Boyka.

Na een inbeslagname is Boyka terechtgekomen in dierenasiel Poezewoef op 10 juni 2022. Dierenasiel Poezewoef opende in 2018 de deuren langs de Ouderdomseweg 9C in Poperinge en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. Geïnteresseerde adoptanten voor Boyka kwam er over de vloer, maar iedereen haakte af.

Traantjes

Poezewoef schakelde De Krant van West-Vlaanderen in om een oproep te lanceren in de zoektocht naar een baasje voor Boyka. “Mét succes”, glundert Lies Vandevelde, medewerker van dierenasiel Poezewoef. “Een negental mensen waren bereid om Boyka in huis te nemen en onder de mogelijke adoptanten vonden we het ideale baasje voor Boyka. Dankzij het artikel in jullie krant vond het nieuwe baasje zijn weg naar Boyka. We zijn jullie heel dankbaar dat onze oproep een plaats in de krant kreeg”, zegt Lies.

“Afgelopen zondag werd Boyka geadopteerd en we zijn heel blij voor hem. Hij verdient het zo hard om in een liefdevol nest terecht te komen. Ik moet toegeven dat ik zondagmorgen toch ook enkele traantjes heb gelaten en bij verschillende vrijwilligers was dat ook zo. We zijn razend enthousiast voor Boyka, maar we zullen hem ook missen. Hij was één jaar bij ons en dan schep je natuurlijk ook wel een band.”

Nu of nooit

Het nieuwe baasje van Boyka is David Logie (40) uit Poperinge. “Mijn vriendin Shirley had Boyka al enkele keren op Facebook zien passeren, maar de stap om hem te adopteren had ik niet gezet. Twee jaar geleden is mijn Mechelse herder overleden en daar heb ik enorm van afgezien. Ik had even tijd nodig om op mijn plooi te komen zonder hond. Plots duwde een collega het artikel uit jullie krant onder mijn neus. Ik wist dat het nu of nooit zou zijn om Boyka te adopteren en ik heb de stap gezet”, vertelt David.

“David werd hier afgezet door zijn collega’s om zich op te geven als adoptant”, lacht Lies. “Boyka komt in thuis terecht met drie kinderen van 17 jaar (een tweeling) en 9 jaar. Hij krijgt er ook een speelkameraad bij: de cockerspaniël van David zijn vriendin Shirley Meersdom (39). “Boyka is zo’n lief beestje. Hij is wel wat groter dan we eerst dachten”, zegt David. “De kinderen zien het ook helemaal zitten om een nieuwe hond in huis te hebben. Ze zullen betrokken worden in zijn opvoeding, want het is belangrijk om consequent te zijn. We hebben er enorm veel zin in en we zijn blij dat we Boyka een nieuwe thuis mogen aanbieden. Poezewoef zullen we zeker af en toe op de hoogte houden over hoe het met Boyka gaat.”