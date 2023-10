Na een dochtertje en een tweeling bevalt Stacey van… drieling: “Maar nu is het wel genoeg geweest”

Eén, twee, drie! Na een dochtertje Aquilany en de tweeling Daynely en Miley, is Stacey Vermeersch (28) uit De Panne nu bevallen van… een drieling. “Toen ik hoorde dat ik zwanger was van drie zoontjes, schrok ik toch wel even. Maar toen ik hun hartslag hoorde, wist ik het zeker: zij maken ons gezinnetje compleet.”

Het gezin van Stacey Vermeersch (28) uit De Panne is op maandag 23 oktober in één klap uitgebreid met drie kleine spruiten. De alleenstaande mama van Aquilany (7) en de tweeling Daynely en Miley (1,5) beviel toen van de drieling Kyriany, Levany en Quinsley.

De baby’s blijven nog even ter observatie in het Brugse AZ Sint-Jan, maar stellen het goed. “Na de geboorte werden ze kort ondersteund met beademing, maar eigenlijk was dat na een uurtje al niet meer nodig”, vertelt Stacey. “Nu liggen ze alle drie in een bedje en niet meer in de couveuse. Ze moeten eerst nog goed aankomen voor ze naar huis mogen. Het zijn drie kloeke baasjes, maar het is moeilijk om ze iedere dag achter te laten.”

Record

Stacey is ondertussen weer thuis, maar de laatste zeven weken van haar zwangerschap moest ze in het ziekenhuis blijven ter observatie. “Die zwangerschap heeft veel gevraagd van haar lichaam. In de laatste week liep ze zelfs nog een zwangerschapsvergiftiging op. Uiteindelijk heeft ze de jongetjes 34 weken en 4 dagen kunnen dragen. Naar het schijnt is dat in het Brugse ziekenhuis een record voor een drieling”, weet omi Sabine Desodt, de moeder van Stacey.

Stacey is dolgelukkig met haar drie nieuwe oogappels, al moest ze toch even slikken toen ze hoorde dat ze zwanger was van een drieling. “Het is zeker niet zo dat ik droomde van een groot gezin. Ik had dus eerst wat schrik, want zo’n zwangerschap is niet eenvoudig en een drieling stond niet meteen op de planning. Mijn dochter Aquilany kreeg ik zeven jaar geleden samen met mijn toenmalige partner. Ondertussen zijn we gescheiden en de ouderschapsregeling loopt niet altijd even vlot. Ik wist dat ik nog een kindje wou, maar wilde daarvoor niet afhankelijk zijn van iemand. Daarom heb ik de keuze gemaakt om te werken met een anonieme donor en bewust alleenstaande mama te worden.”

Aquilany, het zevenjarige dochtertje van Stacey. © gf

Zo kwam de tweeling Daynely en Miley op 9 juni 2022 ter wereld. “Na hun geboorte moest ik vrij snel beslissen of ik nog een kindje wilde van dezelfde donor. Als ik dat wilde, moest ik er snel voor gaan. Maar bij de eerste echo’s kreeg ik plots te horen dat het eitje zich in drie had gesplitst en ik dus zwanger was van een drieling… Je hebt dat niet in de hand, maar toen ik hun hartslag hoorde, wist ik het zeker. De drie nieuwe baby’s zouden ons gezinnetje compleet maken. Maar nu is het wel genoeg en mag het stoppen.”

Veel hulp

Met zes kinderen in huis zal het nu wel wat drukker worden voor de familie Vermeersch. “Stacey woont bij mij in, omdat ze mijn mantelzorger is”, vertelt omi Sabine. “Meteen drie kindjes erbij in huis, dat vraagt om wat herorganiseren. Maar het lukt om iedereen een plekje te geven. Het zal wat hectisch worden, maar mijn kleinkinderen geven mij energie. We kunnen bovendien ook rekenen op Heavenly, mijn andere dochter. We kregen de laatste maanden van de zwangerschap veel hulp van haar en de afgelopen weken ving ze de tweeling op, zodat ik Stacey kon ondersteunen tijdens de bevalling. Ook de buren waren een grote hulp. We staan er dus zeker niet alleen voor.”

Opvallend: de namen van alle kinderen van Stacey eindigen op de letter y. Dat is geen toeval. “Ook de namen van Stacey en haar broers en zussen eindigen op die letter. Zij wilde die traditie graag voortzetten. Ze heeft zelfs de naam van mijn zoon en haar broer Quincy, die 17 jaar geleden overleden is, verwerkt in de naam van Aquilany en Quinsley”, vertelt een ontroerde Sabine.