Na drie jaar weten we eindelijk wie de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge wordt: Grietje of Babs?

De Orde van de Feestneuzen kon zich in 2020 eindelijk opmaken voor een spannende verkiezing, want na acht jaar waren er nog eens twee kandidaten voor hun verkiezing van Prinses Carnaval van Poperinge. Griet ‘Grietje’ Defever en Babs Verbrugghe zouden gaan voor de titel, maar de lockdown stak daar een stokje voor. De dames bleven zich engageren als kandidaten en op zaterdag 11 maart is het eindelijk zover.

“De kandidaten moesten behoorlijk op hun tanden bijten. Het zijn doorzetters en we zijn heel dankbaar dat ze het nog steeds zien zitten. We hielden er wel rekening mee dat de kans bestond dat ze zouden afhaken, want drie jaar moeten wachten is niet niks. Daarnaast is campagne voeren ook financieel telkens een investering. Chapeau voor hun volharding en inzet“, zegt voorzitster Evelyne Devos van O.V.D. Feestneuzen. De vereniging werd in 2001 opgericht en dit jaar wordt de 19de prinses verkozen. “Dat nieuwe kandidaten zich zouden aanmelden was ook mogelijk. Tot een week voor de verkiezing is het namelijk mogelijk om je aan te melden, maar dit is dus niet het geval.”

Goesting

In 2019 was Stephanie Gokelaere de enige kandidate en werd ze Prinses Carnaval van Poperinge. De twee kandidaten die het op zaterdag 11 maart tegen elkaar opnemen, zijn Griet ‘Grietje’ Defever (42) van de Poperingse O.V.D. Flodders en de Poperingse Babs Verbrugge (21) van de Ardooise carnavalsvereniging C.V. De Dalton Brothers.

“Ik wil nog steeds onze Hoppestad vertegenwoordigen en de goesting is dan ook groot om na drie jaar eindelijk op het podium te mogen staan. Als kind ging ik altijd naar de Keikoppencarnavalsstoet kijken en het was altijd mijn droom om ooit op een prinsessenwagen te mogen staan als Prinses Carnaval van Poperinge”, zegt de Poperingse Griet Defever. “Hoe de voorbereidingen lopen? Alles staat al drie jaar klaar, dus de voorbereidingen lopen goed (lacht). De dansjes moesten we wel nog even opfrissen, maar we zijn er klaar voor.”

(Lees verder onder de foto.)

Babs Verbrugghe en Griet ‘Grietje’ Defever strijden om de titel van Prinses Carnaval. © LBR

Ook de Poperingse Babs Verbrugge kijkt uit naar de verkiezing. “Het carnavalsleven heeft me al altijd geïnteresseerd en Prinses Carnaval worden leek mij een logische stap”, vertelt Babs. “Ook bij mij is alles al drie jaar volledig klaar. We zijn er klaar voor en na drie jaar is de goesting groot om ervoor te gaan.”

Kaarten

De verkiezing Prinses Carnaval vindt plaats op zaterdag 11 maart om 19.11 uur in zaal Maeke Blyde. Vanaf 19u11 kan er al gestemd worden in de zaal. “De verkiezing bestaat uit een voorstellingsproef, muzikale stunt en een improvisatieproef. Een jury beoordeelt alle proeven. De kaartenverkoop en stemmen uit de zaal tellen ook mee”, zegt voorzitster Evelyne. “De kaartenverkoop werd afgerond op 14 maart 2020, de oorspronkelijke verkiezingsavond. Er werd ook onmiddellijk gecommuniceerd dat die kaarten geldig zouden blijven. Wie zijn toegangsticket verloren is, zal een nieuw kaartje moeten kopen. Dat is de avond zelf mogelijk aan de deur voor 4 euro.”

Toeschouwers

“We hopen op een sportieve avond met veel toeschouwers. De prinsen zullen op zaterdag 4 maart het voorbeeld geven met hun verkiezing en wij zullen het de week erna op zaterdag 11 maart afmaken. Het zal de moeite zijn en het wordt ongetwijfeld een spannende avond”, klinkt het bij de Feestneuzen.