Na drie jaar is er opnieuw Ellekermis op de Ellewijk: “Dit is al de 116de editie”

Tijdens het weekend van 18 en 19 juni is er opnieuw – en al voor de 116de keer – Ellekermis op de gelijknamige wijk. De laatste editie dateert van 2019, in augustus vorig jaar werd er wel een barbecue georganiseerd. Met succes, want de barbecue wordt door het organiserend Feestcomité Kortemark-Elle in augustus hernomen.

“Zaterdag 18 juni is onze rommelmarkt er terug”, opent voorzitter Yves Schepens. “Wie wil deelnemen, hoeft niet vooraf in te schrijven. Aankomen mag vanaf 5 uur, om 6 uur gaat de rommelmarkt open. Tot 19 uur blijft het hele parcours verkeersvrij.”

Parcours

De rommelmarkt vindt plaats in de Gitsstraat, vanaf café In De Welkom tot aan bouwfirma Raçon, en in de Ieperstraat vanaf de Staatsbaan tot aan de lagere school ’t Ellebloempje. “De rommelmarkt is volledig gratis”, vertellen de comitéleden. “We organiseren voor de deelnemers en bezoekers een tombola altijd prijs. De Oude Zeedijkstraat wordt omgetoverd tot een speelstraat met krijttekenen, een zandbak en drie springkastelen. Doorlopend is er ook een aperitiefbar, en een worsten- en frietkraam.”

Ontbijtbuffet

Zondagmorgen start de tweede dag van de kermis vanaf 8.30 uur met een ontbijtbuffet – mét pannenkoeken en eieren en spek, verzekert het bestuur – in ’t Ellebloempje. “Omdat dit onze vijfde editie is, schenken we voor iedereen een glaasje cava in. Voor de kinderen is er kindergrime. Opgepast: er zijn slechts 200 kaarten beschikbaar, die zijn te koop bij de bestuursleden, en op is op!”

Ellekermis kon noch in 2020, noch in 2021 doorgaan, maar in augustus 2021 mocht het Feestcomité wel een barbecue organiseren. Een organisatie die op prijs werd gesteld, want er kwamen zo’n 200 gasten op af. “Een succes”, weten de organisatoren die de barbecue dit jaar op 7 augustus ’s middags hernemen. Ook het halloweenfestival staat opnieuw op het programma en dat op zaterdag 29 oktober vanaf 17 uur. Niet vergeten te noteren in je agenda! (Trui Lievens)

Info: Bestuursleden Patrick Brabant, 0478, 72 55 33; Yves Schepens, 0472 53 39 47; Eddy Lingier, 0477 20 11 82; Marnix Vandecappelle, 0475 23 71 26.