Na de wolkjes maakt Birgit nu glazen sneeuwvlokjes voor het goede doel

Nadat ambachtsvrouw Birgit Verplancke, specialist in glas-in-lood, vorig jaar al heel wat geld inzamelde met de verkoop van wolkjes voor vzw Boven De Wolken, maakt Birgit dit jaar glazen sneeuwvlokjes ten voordele van de vzw Time for Lyme.

Birgit Verplancke heeft als ambachtsvrouw, met een erg sterke reputatie in de branche van glas-in-lood, steeds oog voor het esthetische en ecologische aspect van haar werk. Maar ook aandacht voor de mens in nood is voor haar van groot belang. Zo lanceerde ze vorig jaar het wolkje ten voordele van de vzw Boven De Wolken, een vereniging die overleden of niet levensvatbaar geboren baby’s fotografeert en zo de bedroefde ouders toch een aandenken schenkt. “Mijn broer is een van de vrijwillige fotografen van deze vzw en zo is die samenwerking dus tot stand gekomen”, vertelt Birgit. “Ik vond het belangrijk om goede doelen, die het door de coronacrisis moeilijker hebben om fondsen in te zamelen, te steunen. En dat doe ik dit jaar dus opnieuw.”

(H)erkenning

“De verkoop van wolkjes voor vzw Boven De Wolken loopt nog steeds, maar nu verkoop ik ook gekleurde glazen sneeuwvlokjes voor een ander goed doel: de vzw Time for Lyme”, aldus Birgit. “Die vzw brengt patiënten en mantelzorgers samen, informeert het brede publiek, streeft naar (h)erkenning van de ziekte van Lyme en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. De vrouw van een vriend van onze familie heeft ook de ziekte van Lyme.”

Het gaat om een infectieziekte die op de mens wordt overgedragen door de beet van een teek die geïnfecteerd is met de bacterie borrelia burgdorferi. Mensen die aan deze ziekte lijden, zijn vaak bijzonder moe of hebben spierpijn, hoofdpijn of pijnscheuten in het lichaam. “Ik vernam dat deze ziekte nog steeds niet vaak herkend wordt door dokters; ze gaan er vaak verkeerdelijk van uit dat het om een burn-out gaat”, gaat Birgit verder. “Ik wil die vereniging dus graag ondersteunen met de verkoop van kleine glazen wolkjes aan 10 euro per stuk en de grotere aan 15 euro. De opbrengst gaat integraal naar de vzw.”

>> Info en bestellingen via hallo@birgitverplancke.be