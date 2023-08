Na de open brief: alle medewerkers van campus Serruys behouden loon- en arbeidsvoorwaarden

Stad Oostende komt haar engagement na en bevestigt het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van campus Serruys. Die formele garantie werd woensdag gegeven in een overleg met de vakorganisaties over het eengemaakt ziekenhuis AZ Oostende. De directie van het nieuwe ziekenhuis werkt de verdere praktische organisatie van de diensten en afdelingen uit.

Het stadsbestuur had dinsdag een “constructief overleg” met de vakorganisaties over de overgang naar het eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende en wat dit betekent voor het personeel van campus Serruys. Centraal op dit overleg stond een artikelsgewijze bespreking van de rechtspositieregeling. Maandag nog stuurden personeelsleden van de campus Serruys een open brief naar de Oostendse politici om aan te klagen dat ze “twee maanden voor de fusie nog altijd van niets weten”.

Op het overleg met de vakbonden gaf de stad de formele garantie dat de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van campus Serruys niet zullen wijzigen, en dit voor onbepaalde duur. Dat had het stadsbestuur vooraf ook steeds verzekerd en dat engagement komt het na. Dit betekent dat de medewerkers de voorwaarden behouden op vlak van loon, aantal vakantiedagen, aanvullend pensioen, attractiviteitspremie, eindejaarspremie, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Nog meer gesprekken

De komende weken staan nog verder besprekingen gepland tussen de stad en de vakorganisaties om alle aspecten te formaliseren. De directie van AZ Oostende onder leiding van algemeen directeur Bart de Bock zal de concrete organogrammen uitwerken en bereidt de verdere praktische organisatie van diensten en afdelingen binnen AZ Oostende voor. Er zijn ook informatiesessies voorzien voor het personeel waarbij hierop dieper ingegaan zal worden.

“Langer geduurd dan gewenst”

“Een nieuw sterk eengemaakt ziekenhuis, dat toegankelijke en kwalitatieve zorg zal bieden dicht bij huis voor alle patiënten in de regio Oostende, is de ambitie van AZ Oostende”, zegt het stadsbestuur. “De voorbereidingen hiervoor zijn al een tijdje aan de gang en de medewerkers zijn de centrale motor in dit zorgverhaal. De onzekerheid voor de medewerkers heeft langer geduurd dan iedereen had gewenst. De combinatie van een voorbereiding van een defusie en een fusie tegelijkertijd, is dan ook een moeilijke oefening. Zo’n dossier moet grondig voorbereid en onderzocht worden. Samen met juridische experts werden de meer dan 200 artikelen van de rechtspositieregeling bekeken en beoordeeld.”

“Vandaag is met de formele bevestiging van loon- en arbeidsvoorwaarden opnieuw een belangrijke stap gezet. Op dit positieve elan wil de stad nu verder werken naar 1 november 2023 toe.”