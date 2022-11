Na de likeur en de bitter nu ook Duno-bier met duindoornbes: “Vlot te drinken bier met fruitige toets”

Twee jaar na de oprichting van hun onderneming voegen de vrienden achter Seaberry Liquids een derde drank toe aan het Duno-assortiment. “Met ons pilsbier willen we nog meer consumenten aanspreken”, klinkt het. Proeven kan voorlopig alleen bij de Koksijde Yachting Club.

Toen hij als jonge chef-kok aan de slag was bij Hertog Jan, graaide Hannes Vandebotermet daar een limoncellorecept mee. Thuis sloeg hij aan het experimenteren, waarbij hij de citroenen verving door duindoornbessen. Hij betrok zijn broer Pepijn in zijn hobbyproject, en ook Charly Braet en Bram Delva zetten hun schouders onder Seaberry Liquids. Zij brachten in het najaar van 2020 hun Duno-likeur op de markt.

Rode draad

“Na de lancering bij topchef Willem Hiele viel de drank meteen in de smaak bij een breed publiek. Al vonden sommigen de likeur misschien te zoet, waarop we besloten om ook een bittere tegenhanger te ontwikkelen. Om onze doelgroep verder te vergroten, voegen we nu ook nog een Duno-bier toe aan ons assortiment. De duindoornbes blijft daarbij de rode draad vormen”, zegt Pepijn Vandebotermet.

Bier in blik

Voor het nieuwe recept trokken de jonge ondernemers naar een microbrouwerij in Gent, die aan de slag ging met hun input en feedback. “We wilden een pilsbier, waarvan je er meer dan één kan drinken. Je ruikt meteen de frisse, fruitige toets van de duindoornbes, maar die smaak je maar heel subtiel. Voorts sprongen we op de hype van bier in blik, wat ons meer marketingmogelijkheden biedt”, vertelt Charly Braet.

Exclusieve lancering

Ondertussen is de eerste batch van 12.000 blikken gebrouwen. “Voor de kick-off klopten we aan bij Karl en Els van KYC. Zij waren al goeie klanten en ze waren meteen enthousiast om ons bier hier te lanceren. Dat doen we tijdens het WK voetbal, waarbij zij bij elke goal van de Belgen iedereen op een gratis Duno-pils trakteren. En dat het hele toernooi lang”, zegt Bram Delva.

Vanaf halverwege januari zal het bier ook in andere horecazaken en in bepaalde winkels verkrijgbaar zijn.