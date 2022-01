Na de komst van Wout Van Aert: wat maakt frituur De Bosrand zo populair?

Ook dertig jaar nadat de zaakvoerster er als gerant begon, bakt Cindy Sanctorum ze nog altijd knapperig en goudbruin in frituur De Bosrand. Vorig weekend kreeg ze nog toprenner Wout van Aert over de vloer en gewezen profvoetballer Franky Van der Elst mag zich een vaste klant noemen. “Ons geheim: zoveel mogelijk eigen bereidingen en voor iedereen een vriendelijk woord.”

Cindy Sanctorum (48) was nauwelijks zeventien toen ze als jobstudent begon in wat toen nog een echt ‘frietkotje’ was langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels. “Ik werkte toen voor Staf Vandenberghe die de frituur hier achtenveertig jaar geleden had opgericht. Een jaar later verhuisde Staf naar Tenerife en hij vroeg me – ik was toen achttien jaar oud – om gerant te worden voor hem”, vertelt Cindy.

“In die beginjaren bestond de frituur uit niet veel meer dan een container. Veel mensen aten hun frietjes dus staande bij de frituur. Een frietje met een pintje en vaak ook nog eens een sigaretje nadien. Zo ging dat in die tijd. De afspraak met eigenaar Staf was dat ik tien jaar na mijn start als gerant de frituur volledig van hem zou overnemen, en zo is het dan ook gegaan op mijn achtentwintigste.”

Uitbreiding

“De frituur is stelselmatig gemoderniseerd en uitgebreid. Eerst naar twintig zitplaatsen en toen we dan toelating kregen om de veranda te bouwen ging het naar de huidige capaciteit met zo’n negentig plaatsen.”

Cindy en haar team kregen 21 jaar geleden een grote opdoffer te verwerken toen de frituur volledig afbrandde als gevolg van een gordijn dat met een gasverwarmingstoestel in aanraking kwam. “Dat was inderdaad een zware klap maar op het moment van die brand was de frituur nog helemaal niet zo groot en populair als vandaag”, gaat Cindy verder.

“Alles was kapot dus we moesten de frituur volledig heropbouwen en bleven daardoor drie maanden dicht. Steeds meer mensen spraken me op straat of in de supermarkt aan met de vraag of en wanneer we opnieuw zouden open gaan. Veel mensen misten dus hun frituur en dat bracht nog meer animo teweeg rond De Bosrand. Dus ja, de frituur is na die brand eigenlijk pas echt beginnen groeien. Dat had ook veel te maken met de scholen en zeker ook de aangroei van de hogescholen hier in de buurt. Steeds meer jongeren gingen op de middag een frietje of een burger eten.”

Ook Noa Lang is klant

Met de stijgende populariteit ontdekten ook steeds meer bekende figuren de frituur van Cindy. Al in 2013 prees sterrenchef Gert De Mangeleer de frietjes en frituursnacks van Cindy aan in het televisieprogramma ‘de beste hobbykok van Vlaanderen’. En hij komt er met zijn medewerkers nog altijd graag over de vloer.

Ik behandel BV’s altijd net hetzelfde als gewone klanten

Enkele jaren later, in 2017, werd De Bosrand zelfs uitgeroepen tot Beste Frituur van België. “Veel voetballers zijn ook vaste klant. Zo komt Franky Van der Elst hier al jarenlang over de vloer. Hij gaat meestal voor frietjes met balletjes in tomatensaus. Ook Noa Lang mag ik bij mijn klanten rekenen. En destijds ook Fadiga. Een tijdje terug hadden we ook Jean-Marie Pfaff te gast. Ik behandel die bekende mensen dan altijd net hetzelfde als gewone klanten; dat hebben ze zelf ook het liefst denk ik.”

“De komst van Wout van Aert, vlak na zijn overwinning in het BK veldrijden, met heel zijn team was natuurlijk ook wel leuk. Hij was echt supervriendelijk en nam voor heel zijn entourage zelf de bestelling op. Wat het geheim is van onze populariteit? We bakken de frietjes natuurlijk volgens de regels van de kunst en werken met heel proper plantaardig vet. En heel veel bereidingen – zoals stoofvlees, bouletten, vol-au-vent en balletjes in tomatensaus – worden hier in huis bereid. En een vriendelijk woord voor elke klant natuurlijk, dat doet ook wonderen.”

(PDV)