Na de K-tower van Kortrijk, nu ook een Meense M-tower? Opnieuw vergunning aangevraagd voor groots project op Menen-Oost

Krijgt Menen ook zijn M-tower? De kans zit erin. Er loopt namelijk opnieuw een vergunningsaanvraag voor een groots project op Menen-Oost. In de plannen zitten vijf blokken, waaronder één kantoorcomplex van 69,77 meter hoog én een hotel van elf verdiepingen.

Horizonbepalende gebouwen in Menen? Het belfort misschien? De watertoren? Of wellicht de twee windmolens op de industriezone Grensland. Een nieuw kantoorcomplex zou daar wel eens verandering kunnen in brengen. Negentien bouwlagen, 14.055 vierkante meter bruikbare oppervlakte én 69,77 meter hoog. Na de Kortrijks K-tower, de Meense M-tower? De vergunningsaanvraag is alvast ingediend.

De toren zou komen op Menen-Oost op de hoek van de Bruggestraat en de Krommebeekstraat en maakt deel uit van een veel groter project. “Het grootste project dat ik in mijn 25 jaar dienst al aan werkte”, vertelt Trui Everaerdt van de stad Menen.

Vijf blokken

Het project bestaat namelijk uit vijf blokken. “Een hotel van elf verdiepingen – goed voor net geen 40 meter – met op het gelijkvloers een restaurant, dan twee kleinere blokken met kantoorgebouwen, een parkeergarage met 305 plaatsen – naast de 302 andere parkeerplaatsen – en ruimte voor recreatie op het dak én dan nog het hogere kantoorcomplex”, somt Marie Behaegel van DB-Architecten uit Wevelgem op.

In het totaal gaat het om een oppervlakte van 33.000 vierkante meter aan kantoorruimte. Daarnaast is er nog ruimte voor eventueel een kinderdagverblijf, wassalon, broodjeszaak of fitnessruimte. Alle blokken worden verbonden door een esplanade. “Die bevindt zich anderhalve meter boven het straatniveau en is enkel toegankelijk voor fietsers”, legt de architecte uit.

Aanleg rotonde

Om het verkeer in de Bruggestraat niet al te veel te hinderen, zal er ook een rotonde worden aangelegd aan de Krommebeekstraat. Grootse plannen, maar het is dus vooral de toren die er letterlijk en figuurlijk bovenuitsteekt. “Het wordt een baken in de regio. Op zo’n 50 meter hoogte planden we een dubbelhoge verdieping in, waar je ook buiten zal kunnen staan”, klinkt het.

Helemaal nieuw zijn de plannen niet. Ze werden in 2018 al opgemaakt, maar toen kwam het niet tot een vergunning. Nu komt de aanvraag van het Gullegemse Magena. “Het concept is intussen wat gewijzigd, in samenspraak met de stad en de omwonenden”, weet Marie. De pluspunten blijven. “De locatie is perfect, op de as Rijsel, Kortrijk en Gent en de bereikbaarheid is hier ideaal.”

Zomer 2024 starten

Wanneer de toren en de vier andere blokken er zouden komen, is nog afwachten. Het Openbaar onderzoek loopt tot 1 maart. Tegen eind juli ten laatste moet de stad een beslissing nemen in het dossier. “De hoop is om in de zomer van 2024 te kunnen starten. Daarna is het een werk van jaren.”

Een werk dat wel degelijk een impact zal hebben voor de stad en de regio. “Voor ons is het wellicht een project dat we maar eens in ons leven zullen kunnen doen”, zegt Marie Behaegel. “Het is niet enkel voor ons een visitekaartje, maar dat wordt het ook voor de site en bij uitbreiding de stad Menen.” (JD)