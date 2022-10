Na de brand: frituurJe M’en Fous is terug open

Zo’n twee en een halve maand na de brand van afgelopen zomer opende frituur Je M’en Fous van uitbaters Valerie Aerts en Jurgen De Sutter opnieuw de deuren. De populaire frituur in de Stationsstraat werd op 20 juli getroffen door een zware brand, als gevolg van een kortsluiting die het hele interieur en de apparatuur vernielde.

“Sinds zaterdag 1 oktober kunnen wij terug klanten ontvangen”, zegt Jurgen. “Het begon voorzichtig, omdat we nog niet onmiddellijk onze openingsdag hadden gecommuniceerd. Stilaan zitten we toch weer op kruissnelheid. De klanten hebben gelukkig de weg naar onze frituur teruggevonden.”

Jurgen en Valerie hebben bijzonder hard gewerkt om hun frituur zo vlug mogelijk weer operationeel te krijgen. “De inrichting is volledig vernieuwd, met nieuwe plafonds, wanden en alles wat erbij hoort. Ook alle elektriciteit is nieuw, maar we behielden volledig dezelfde stijl en hetzelfde concept. Onze zaak zoals ze was sloeg erg goed aan bij de klanten, dus ik zou niet weten waarom we veel zouden veranderen. Het was wat wachten op een nieuwe frituurinstallatie, maar uiteindelijk hebben we een degelijk toonzaalmodel op de kop kunnen tikken met een grote capaciteit en, anders dan voorheen, een geïntegreerde grillplaat om onze verse burgers te bakken.” (PDV)