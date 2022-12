Na Damme wil nu ook Brugge een florale expo organiseren

Deze winter is nog tot en met 8 januari 2023 de bloemenkunst van Bruggeling Frederiek Van Pamel in het Sint-Janshospitaal en NEST stadslab in Damme te bewonderen. Maar in het najaar van 2023 organiseert Stad Brugge samen met Frederiek Van Pamel Blooming Brugge: een florale expo, waarin prachtige kunstwerken gemaakt uit bloemen te zien zullen zijn.

Samen met Frederiek Van Pamel, Brugs decorateur en bloembinder, werkt Stad Brugge aan een volledig nieuwe belevenis: Blooming Brugge. Deze florale expositie zorgt ervoor dat bloemen, planten, muziek en dans samenkomen. “De bezoekers kunnen de creaties ontdekken via een wandelroute doorheen het Brugse stadscentrum, langs kerken, kloosters en pleinen”, vertelt burgemeester Dirk De fauw.

“Deze creaties van meters hoogte zullen de stad onderdompelen in prachtige kleuren en onbekende geuren,” stelt Schepen Van Volcem. “Het wordt een ware belevenis voor jong en oud.”

De expositie is gepland voor het najaar van 2023. “In samenwerking met Frederiek Van Pamel, Brugge plus en tal van vrijwilligers en kwekers zijn we al volop bezig met de organisatie van deze florale expo,” aldus burgemeester De fauw. Het event wordt gedragen door een nieuw op te richten VZW, met steun van Stad Brugge en andere partners.

Brugge is een bloemenstad

“Brugge is een bloemenstad. Ieder jaar worden bloembollen op het openbaar domein aangeplant en ook langs bruggen fleuren bloembakken de stad op. Bloemen zorgen voor een klein geluk: ze toveren een glimlach tevoorschijn bij veel inwoners en bezoekers. In de zomer en de lente bloeien de bloemen in Brugge, door deze florale expo zal Brugge ook in het najaar een bloeiende stad zijn!”, vertelt een enthousiaste schepen Mercedes Van Volcem.