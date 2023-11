Na crowdfunding nu ook benefiet voor hartpatiëntje Ceejay (2) uit Izegem

Zaterdag 25 november vindt in feestzaal Valentino in Izegem een benefiet plaats voor hartpatiëntje Ceejay Bonheure (2). Het jongetje onderging al drie hartoperaties, wat heel wat kosten met zich meebrengt. In augustus werd daarom een crowdfunding opgestart, maar komende zaterdag pakt de beste vriendin van mama Melissa Vergote (30) uit met een volgend initiatief: een benefiet.

Begin augustus van dit jaar werd een crowdfunding opgericht voor Ceejay Bonheure (2) uit Izegem. Ceejay is het zoontje van Melissa Vergote (30) en Davy Bonheure (31). Het jongetje kampt met een zwaar defect aan zijn aortaklep en onderging ondertussen al drie hartoperaties. Het was uiteindelijk de tante van Melissa die op eigen initiatief een crowdfunding op poten zette om de kosten voor het gezin wat te onderdrukken, want toen al drong een vierde operatie zich op.

“Momenteel gaat het nog altijd niet goed met het hartje van Ceejay”, vertelt mama Melissa ons. “De vierde operatie komt er dus zeker aan, maar de dokters proberen het voorlopig nog wat uit te stellen. Hoe langer het uitgesteld kan worden, hoe hoger de slaagkansen.”

Benefiet

De crowdfunding was voor het jonge gezin zeker een opsteker, maar daar blijft het niet bij. Want op zaterdag 25 november staat er een benefiet voor Ceejay op het programma. “Het is een idee van mijn beste vriendin, Tatsjana Lucas”, gaat Melissa verder. “Er werd er ooit wel eens over gesproken, maar dat het nu ook effectief georganiseerd wordt heeft ons toch wat overdonderd. We hadden het niet verwacht, maar zijn uiteraard wel heel blij met het initiatief.”

De benefiet voor Ceejay vindt plaats in feestzaal Valentino, in de Meensesteenweg 122 in Izegem. De deuren openen vanaf 13 uur. Eerst is er allerlei kinderanimatie, waarna ook de Sint op bezoek komt. Vanaf 18 uur komen dan enkele lokale zangers de sfeer verzorgen. “Het programma ziet er alleszins veelbelovend uit. We kijken er heel hard naar uit en hopen vooral op een leuke dag voor Ceejay. Dat is voor ons het belangrijkste.”

Tickets

Tickets voor de benefiet zijn in voorverkoop te verkrijgen via Tatsjana via het nummer 0497 20 12 77. Een volwassene betaalt hiervoor 12 euro, voor de kindjes is het 5 euro. Aan de deur bedraagt de inkomprijs 15 euro. “Momenteel zijn er al een 60-tal kaarten in voorverkoop de deur uit. Daarnaast zijn er ook al heel wat mensen die bevestigd hebben dat ze ter plaatse hun toegang zullen betalen. We verwachten dus wel een mooie opkomst”, besluit Melissa enthousiast.