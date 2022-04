Na coronapauze gaat stickeractie Rode Kruis weer van start op West-Vlaamse kruispunten

Vanaf vandaag tot en met 5 mei staan de vrijwilligers van het Rode Kruis weer paraat aan kruispunten en warenhuizen in jouw buurt. Het gaat over de eerste post-covid stickeractie, want de afgelopen twee jaar mochten te vrijwilligers niet zomaar op je autoraampje kloppen. “Voorlopig zijn we tevreden over de respons”, aldus Peter Warlop van het provinciaal comité.

De prijs blijft ongewijzigd, 5 euro per stuk. Ze zijn tevens ook online te koop. De opbrengst van alle verkochte stickers gaat integraal naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis, onze provincie telt er 43. Door een sticker te kopen help je dus specifiek mee om onder andere ambulances, interventiekledij, materiaal voor eerstehulpopleidingen voor jouw gemeente te financieren.

Negatieve reacties online

Met Disneyland® Paris – dat dit jaar 30 kaarsjes uitblaast – als partner en met Minnie Mouse op de sticker hoopt de organisatie op een succesvolle stickeractie. Op de sociale mediakanalen van onder andere VRT NWS vallen tot nu toe echter voornamelijk negatieve reacties te lezen. Velen zouden naar eigen zeggen voor het eerst geen sticker meer willen aankopen, omdat ze niet tevreden zijn over de aanpak van het Rode Kruis in Wallonië na de overstromingen deze zomer.

Online is er veel kritiek, op de baan zijn de reacties overwegend positief

Voorlopig blijken die twijfels zich niet te vertalen in een tegenvallende verkoop op de baan. “Ik ga heel eerlijk zijn, de reacties zijn zeker overwegend positief”, vertelt Peter Warlop van Rode Kruis West-Vlaanderen. “Ik sta al sinds deze ochtend aan een warenhuis in Knokke-Heist en we kunnen zeker niet klagen qua verkoop. Noch heb ik van andere medewerkers gehoord dat er minder mensen geneigd zijn om ons te steunen dan vorige jaren.”

“Er zal altijd kritiek zijn. Het verhaal over Wallonië is ook niet zo zwart-wit als sommigen denken. Iedereen heeft recht op een eigen mening, no hard feelings. Maar dan nog: deze actie heeft daar helemaal niets mee te maken, want de opbrengst van een sticker gaat regelrecht naar de afdeling van de gemeente waar je die kocht.”