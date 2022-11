Na cannabisbier lanceert Roeselarenaar Tim (44) nu ook cannabislimonade “Swiid”

Na het cannabisbiertje Cannahopper wil de Roeselaarse ondernemer Tim Degrande (44) nu ook de wereld veroveren met cannabislimonade. Hij doopte zijn groene frisdrank “Swiid” en werkt voor de ontwikkeling samen met limonadeproducent Puckolo uit Kortrijk. “Het is een uniek product gebaseerd op een authentiek limonaderecept”, zegt Tim. “Een natuurlijk aroma zorgt voor de cannabissmaak en -geur.”

Drie jaar geleden lanceerde Tim Degrande de Cannahopper, een goudkleurig biertje op basis van cannabis. De THC-vrije variant wel te verstaan, want het is niet de bedoeling dat je er high van wordt. Het bijzondere biertje, dat gebrouwen wordt bij de Vliegende Paard Brouwers in Oedelem, wordt intussen verkocht in 40 landen. “Cannahopper is hoofdzakelijk te koop in CBD-shops”, zegt Tim. “Daar kreeg ik vaak te horen ‘ik drink geen bier, heb je niets anders?’ Zo rijpte het idee voor een cannabislimonade, de eerste in zijn soort.”

Met de cannabisplant in het achterhoofd koos Tim voor een groene limonade. “Vroeger had je gele, witte, oranje en groene limonade”, weet hij. “Die groene zie je bijna niet meer en dus wou ik daar iets aan doen. Ik wou ook een kwaliteitslimonade zonder al de brol die er tegenwoordig aan frisdranken wordt toegevoegd. Een eerlijk en zuiver product, zoals het vroeger was. Met échte suiker bijvoorbeeld in plaats van suikervervangers. Daarom klopten we aan bij ontwikkelaar Puckolo in Kortrijk. Daar maken ze al vijf generaties lang limonade volgens een authentiek recept. Zaakvoerder Bram Algoet zag het meteen zitten. Het opvullen van het blik gebeurt door brouwerij Eutropius in Menen.”

Verfrissend zoete smaak

Nu Tim een producent gevonden had, kon de ontwikkeling van zijn bijzondere limonade beginnen. “Om de cannabissmaak- en geur te verkrijgen voegen we natuurlijke aroma’s toe”, verduidelijkt Tim. “Er zijn honderden soorten cannabisaroma’s en na een half jaar experimenteren viel de keuze op een aroma dat de smaak en geur van de populaire cannabisvariëteit Girl Scout Cookies perfect nabootst. Die geeft de limonade een exotische toets waarmee we ook handig inspelen op de American candy-hype die momenteel aan de gang is. Het is verfrissende, zoete smaak geworden die ook een hint van limoen bevat.”

Voor de naam van het groene bruisdrankje viel de keuze op Swiid. “Spreek het uit en je snapt meteen de woordspeling”, knipoogt Tim. “De naam is een combinatie van het Engelse woord voor zoet en weed, de populaire term voor cannabis. Maar we mikken met Swiid zeker niet enkel op liefhebbers van cannabis. Onze doelgroep is precies dezelfde als die van andere frisdranken en daar horen uiteraard ook kinderen bij. Het taboe rond cannabis is al lang verdwenen. Bekende cosmeticamerken als Garnier en Labello hebben cannabisproducten in hun gamma. We hopen dat elke supermarkt, dagbladhandel en CBD-shop binnenkort Swiid zal verkopen.”

Op-en-top West-Vlaams

Cannabislimonade (groen) is te verkrijgen in de zaak van Ward Scherpereel Beers At MovieFun in Brugge. © Michel Vanneuville

Met een bedenker uit Roeselare, een producent uit Kortrijk en een bottelaar uit Menen is Swiid een op-en-top West-Vlaams product. Tim gaf de primeur dan ook aan twee West-Vlaamse ondernemers. Zijn limonade is sinds kort verkrijgbaar bij de Brugse bierhandel Beers At Moviefun en bij de bekende CBD-shop De Boeren in Kortrijk. “Swiid is voorlopig enkel in kleurrijke blikjes verkrijgbaar”, vervolgt Tim. “We willen op termijn zes variëteiten op de markt brengen. Net als bij Cannahopper mikken we op de internationale markt. Maandag vertrekt een eerste lading naar CBD-shops in acht landen.”

De limonade van Tim kan je volgen op de Instagram-pagina “swiid.soda” (AFr)