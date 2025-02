Na acht jaar komt er geen vervolg voor Lichtjesshow, organisatie schenkt wel nog heel mooie cheque weg

De organisatoren van de Lichtjesshow schonken zondag hun allerlaatste cheque aan het goede doel. In café Torentje in Rumbeke werd 6.000 euro geschonken aan de vzw Zonder Honger naar Bed. “Maar na acht edities stoppen we wel met de Lichtjesshow”, aldus organisator Kathy Bertrem.

Acht jaar geleden organiseerde Kathy Bertrem, die toen volkscafé De Voetballist uitbaatte, voor het eerst de Lichtjesshow. Een vijftigtal verlichte vrachtwagens palmde toen de Vijfwegenstraat, nabij het café, in. “Het jaar nadien verhuisden we met het evenement naar het industrieterrein in Beveren. Daar hadden we genoeg ruimte. De voorbije edities kreeg een driehonderdtal vrachtwagenchauffeurs telkens de kans om zich in te schrijven voor het warm evenement”, aldus Kathy.

Eind 2024 stonden de weergoden echter niet aan de zijde van de organisatie. 230 vrachtwagenchauffeurs trotseerden toch het weer. “De voorbije jaren mochten we ook telkens enkele duizenden bezoekers verwelkomen.”

45.000 euro ten voordele van het goede doel

Na acht edities houden de organisatoren er nu echter mee op. “Ons mooi team was al maanden van voordien bezig met de voorbereidingen. We zouden voor tien edities gaan, maar we hebben inmiddels beslist om te stoppen bij acht.”

Dat doen de organisatoren niet zonder opnieuw een mooie cheque te schenken aan het goede doel. Enkele weken geleden kreeg de G-voetbalwerking van Club Roeselare al 5.000 euro, zondagmiddag schonken Kathy en haar medewerkers 6.000 euro aan vzw Zonder Honger naar Bed. “De voorbije jaren steunden we telkens de vzw van Gwendoline Lefere, goed voor 31.000 euro in totaal. Sinds de start van de Lichtjesshow hebben we zo’n 45.000 euro geschonken aan verschillende goede doelen.”

Kathy blikt terug op acht mooie jaren. “Het was niet altijd even gemakkelijk, maar met ons team hebben we toch een mooie organisatie op poten gezet.”