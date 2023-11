Na 79 jaar ontmoet Nelly (88) Britse soldaat (98) die in WO II bij haar thuis in Poperinge verbleef

“I’m happy to see you! Je ziet er nog geweldig uit!” In het rusthuis in het Engelse Lechtworth, een dorp tussen Londen en Cambridge, zagen de voormalige Britse soldaat Len Brereton en de Poperingse Nelly Lemahieu elkaar terug, na precies 79 jaar. Len verbleef op het einde van WO II enkele maanden in het gezin van Nelly, die toen slechts 9 jaar was. “Het is een mirakel dat we elkaar na al die jaren terugzien.”

De Britse soldaat Len Brereton verbleef op het einde van de Tweede Wereldoorlog in ons land. De militair maakte deel uit van het 3rd Royal Tank Regiment, een onderdeel van 11th Armoured Division. Op het einde van de oorlog kwamen de soldaten uitrusten in Poperinge. Omdat het in de winter van 1945 heel koud was, deed de burgemeester van Poperinge een oproep naar de inwoners om één of twee soldaten onderdak te geven.

In het gezin Lemahieu, in de Casselstraat in Poperinge, werden twee Britten opgenomen: Len Brereton en Don Brach. De twee bleven van kerstdag 1944 tot maart 1945 in de Westhoek, als reserve voor het Ardennenoffensief. In het gezin van Robert Lemahieu en Anna Bruynooghe waren er twee jonge kinderen, José die toen 6 was en Nelly, die 9 jaar oud was. In 1945 verliet de tankeenheid de stad, samen met de twee jonge soldaten. Het duurde tientallen jaren voor er weer contact was.

Dankzij Fleur D’Amour, de nicht van José en Nelly, kwam het opnieuw tot een ontmoeting tussen de gewezen soldaat en Nelly en José, 76 jaar nadat de Brit de Westhoek had verlaten. Fleur woonde een tijdje in Engeland en ging op een bepaald moment zelf op zoek naar de twee mannen. De zoektocht verliep moeizaam, tot ze plots op Facebook een bericht zag waarbij iemand haar naam aan een foto had gelinkt.

“Het is jammer dat José dit niet meer heeft mogen meemaken”

“Op de foto stonden mijn grootouders samen met een soldaat en José en Nelly”, zei Fleur in januari 2021 in onze krant. “Het bleek dat de dochter van Len contact had opgenomen met Talbot House in Poperinge. Manager Simon Louagie postte die foto in een groep van Poperinge en iemand herkende mijn grootouders. En de rest is geschiedenis.”

Samen naar speelgoedwinkel

Wat volgde was een skypegesprek met Len Brereton. Van Don Branch, de andere soldaat die bij het gezin verbleef, werd geen spoor meer gevonden. De man woonde nog een tijd in de buurt van Len in Engeland, maar ze verloren elkaar uit het oog. “Ik herinner mij nog hoe Len mij bij de hand nam en mij meenam naar de speelgoedwinkel om een Jeep te gaan bekijken”, zei José toen. “Ook bracht de soldaat ooit een muziekboek mee uit het Talbot House. Mijn moeder speelde piano en samen zongen we liedjes uit het boek. Het waren mooie momenten, ondanks het feit dat het toen oorlog was.”

Nog scherp van geest

Het was een droom van Nelly en José om ‘hun’ soldaat nog eens in levende lijve te zien, maar door corona werd de trip naar Engeland uitgesteld. “Voor José heeft het jammer genoeg niet meer mogen zijn, vorig jaar is hij overleden”, aldus Didier Duyck, de man van Fleur D’Amour. “Maar Nelly slaagde er wel nog in om Len te ontmoeten. Samen reisden we afgelopen week af naar het Engelse Letchworth, waar Len momenteel in het ‘The White House Nursing Home’ bevindt. Daar hebben Nelly en Len elkaar eigenlijk na 79 jaar opnieuw gezien. Het was een heel emotionele gebeurtenis. Len is nog scherp van geest en hij herinnert zich nog goed zijn verblijf in Poperinge. Zo wist hij nog waar hij sliep in het huis van de ouders van Nelly. De man is natuurlijk wel bijna 100 jaar en hij is snel vermoeid. We zijn dan ook slechts een anderhalf uur bij hem kunnen zijn, maar het was een fantastisch moment. Het was wellicht onze laatste kans om de ontmoeting te regelen en het is jammer dat José dit niet meer heeft mogen meemaken.”