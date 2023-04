Na 50 jaar verdwijnt Wieltjesprinses/Stadsambassadrice: Menen zoekt voortaan M/V/X als ‘Wieltjesambassadeur’

“Een missverkiezingachtige wedstrijd, dat is niet meer van deze tijd”, vinden ze bij de stad Menen. Na 50 jaar houden ze dan ook op met de zoektocht naar een Wieltjesprinses of Stadsambassadrice. Vanaf nu kunnen alle mannen, vrouwen en x’en vanaf 17 jaar zich kandidaat stellen om Wieltjesambassadeur te worden.

33 keer was het de Wieltjesprinses, recenter was dat de Stadsambassadrice. Meisjes tussen de 17 en 27 jaar die de stad al een halve eeuw vertegenwoordigen. De stad Menen vierde vorig jaar nog het jubileumjaar van de intussen traditionele verkiezing – met Jill Ponnet als winnares.

Dat wordt nu geschiedenis. De stad wil het namelijk over een andere boeg gooien. “We speelden al vorig jaar met het idee, maar wilden sowieso nog een vijftigste editie organiseren. Nu zijn we 2023 en is het tijd om de wedstrijd helemaal open te trekken”, meent schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit).

Neutraal

Geslacht? Maakt niet uit. Leeftijd? Vanaf 17 jaar. Man, vrouw of X met een link met de stad zal dus kunnen strijden voor een nieuwe titel. “We kozen voor het neutrale Wieltjesambassadeur. Als het uiteindelijk toch een vrouw wordt, kunnen we ook voor Wieltjesambassadrice gaan”, legt de schepen uit. “Het belangrijkste blijft dat de winnaar onze stad op een zo goed mogelijke manier vertegenwoordigt.”

Vanuit de stad werd een brief rondgestuurd naar voormalige Wieltjesprinsessen en Stadsambassadrices met de boodschap dat er een nieuw concept komt. De gemeenteraad zal in mei moeten beslissen over het reglement. Hoe het format zelf er zal uit zien, zal door de werkgroep met oud-winnaars en -finalisten worden uitgewerkt. “Het kroontje zal wellicht vervangen worden en ook de proeven zullen wat aangepast worden. Het wordt sowieso anders om het voor iedereen aantrekkelijk te maken.”

Wel zeker is dat de verkiezing zal plaatsvinden op de vrijdag van de Wieltjesfeesten. Dit jaar zal dat op 1 september zijn. “Het format zal sowieso anders zijn, aangezien we het podium op de Grote Markt als uitvalsbasis kiezen.”

De officiële aanstelling gebeurt dan op 2 september. “De inschrijvingen liepen eigenlijk al – er waren al twee kandidates. Na de stemming van het reglement zal iedereen zich kunnen inschrijven. Op de verkiezingsdag nemen vijf kandidaten het tegen elkaar op. Indien nodig werken we met een preselectie.”

Een hele ommezwaai, maar de schepen is ervan overtuigd dat het de juiste keuze is. “Er zullen wel wat mensen verschieten, maar een missverkiezingachtige wedstrijd is gewoon niet meer van deze tijd”, besluit de schepen. (JD)