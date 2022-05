Na 50 jaar geeft Dirk Viaene zijn Torhoutse handel en verhuur van bestelwagens uit handen

De naam, de locatie en de manier van werken blijven behouden en daar is Dirk Viaene oprecht blij om. De 72-jarige ondernemer heeft na 50 jaar zijn bekende Torhoutse wagenhandel en -verhuur overgelaten aan Nick Vandaele (48), die al enkele weken inloopt en de autowereld kent als zijn broekzak. “Dit is voor mij de ideale overname”, klinkt Dirk tevreden. “Met continuïteit voor onze klanten.”

De naam Dirk Viaene is een begrip in de regio. De laatste jaren vooral voor de verhuur en verkoop van bestelwagens, maar lang geleden ook als garage en tussenin als handel in tweedehandse personenauto’s. Dat overnemer Nick Vandaele de naam Dirk Viaene voor zijn zaak behoudt, is dus verstandig.

Halve eeuw geleden gestart in Kortemark

Dirk is oorspronkelijk uit Kortemark afkomstig. “Daar ben ik in de Torhoutstraat, waar mijn vader ooit een garage heeft gehad, in 1972 als zelfstandige gestart”, vertelt hij. “Aanvankelijk was dat met grondwerkzaamheden en transport. Daarna ben ik overgeschakeld op een garage en de verkoop van tweedehandse personenwagens van de Duitse merken Mercedes en BMW. Na verloop van tijd ben ik met mijn autohandel naar de Noordlaan in Torhout verhuisd: eerst lang op de plaats waar zich nu de vrachtwagengarage MAN bevindt en dan nog een tiental jaar op een terrein net naast restaurant Chantilly. Daar werd ik onteigend voor de aanleg van het landschapspark met bufferbekken dat straks opengaat. Zo ben ik zeven jaar geleden noodgedwongen verhuisd naar de Rijselstraat, dicht bij de rotonde met de Roeselaarseweg. Dat is nu de vaste stek van het bedrijf geworden. En dat blijft ook zo.”

Ik ben heel blij dat de zaak na al die jaren blijft voortbestaan

Dirk, die in de nabije Slingerstraat woont, legt zich sinds zo’n 15 jaar op de eerste plaats op bestelwagens toe: het verhuren ervan en het verkopen van tweedehandse exemplaren. “Op het hoogtepunt heb ik een vloot van 18 verhuurwagens gehad”, zegt hij. “Dat is intussen wat verminderd. Anders zou ik de zaak nooit hebben kunnen overlaten vanwege veel te duur (lacht). Toen hij 19 was, is mijn zoon Kristof, die nog altijd in de Torhoutstraat in Kortemark woont, bij mij in de zaak gekomen. Dat was in 1993. Nu is hij 48. Toen het duidelijk werd dat hij de onderneming niet zou voortzetten en zowel zijn als mijn gezondheid ertoe noopten, ben ik een overnemer gaan zoeken. Dat dit Nick Vandaele geworden is, vind ik een groot pluspunt. Hij woont in Torhout en komt uit de autowereld. Bovendien is hij niet van zinnens om wat ik opgebouwd heb, te veranderen. Ik ben blij dat de zaak na al die jaren gewoon blijft voortbestaan.”

Overnemer Nick herstelt ook oldtimers

Overnemer Nick Vandaele woont met zijn vrouw Mireille Debruyne in de Kasteelstraat. Ze hebben twee dochters Naomi en Naïsja, een tweeling van 28 jaar. Er zijn intussen drie kleinkinderen: Lior (5), Laël (4) en Levine (2).

Nick is al jaren gespecialiseerd in het onderhoud en herstel van oldtimers. Hij is in 1992 zelfstandige geworden en runde vanaf 1996 zijn eigen garage met tankstation in Westrozebeke. Ook echtgenote Mireille, die in de sigarenfabriek Neos in Handzame werkt, stond hem in de garage bij.

“Twee jaar geleden hebben we onze zaak verkocht en zochten we iets nieuws in de buurt van het eigen Torhout”, aldus Nick. “Dat is de wagenhandel en -verhuur Dirk Viaene geworden. Ik zal zijn onderneming voortzetten zoals hij ze met zijn zoon Kristof uitgebouwd heeft en er het herstellen van oldtimers bijnemen. Het zou zonde zijn om die specialiteit te laten schieten. We hebben ook zelf van die oude karretjes, waarmee Mireille en ik in onze vrije tijd aan rondritten deelnemen.”

Nick is zelf ooit klant van Dirk Viaene geweest

De openingsuren van de firma Dirk Viaene blijven ongeveer gelijk, maar het bedrijf zal voortaan, naast de zondag, ook op zaterdagnamiddag gesloten zijn.

“Al kunnen de klanten uiteraard altijd een afspraak buiten de openingsuren maken”, verduidelijkt Nick. “We zullen daar niet moeilijk over doen. Het leuke is dat ik ooit een bestelwagen bij Dirk heb gekocht en er ook nog ene heb gehuurd. Ik ben nu dus de baas van de zaak waarvan ik een tevreden klant ben geweest.”

De onderneming richt zich zowel tot bedrijven als particulieren. Iedereen die een bestelwagen wil kopen of huren, kan er terecht. En voortaan zullen er dus ook oldtimers nagekeken worden.

Info:Dirk Viaene