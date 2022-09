Na 45 jaar dienst gaat redster Alice met pensioen: “Leuke tijden meegemaakt”

Op dinsdag 27 september werd Alice Maes, na 45 jaar trouwe dienst, als redster in het stedelijk zwembad, door de collega’s in de bloemen gezet. Ze werd overladen met gelukwensen en geschenken. Voor alle collega’s had ze zelf een lekkere fles bezorgd.

Niet Alice in Wonderland, wel Alice in het Zwembad, want na de groepsfoto deed Alice, op verzoek van de aanwezigen, ook nog een duik in het water!

Leuke tijden met de collega’s

Alice Maes werd geboren in Oostende, in 1957. Ze volgde studies Mens- Wetenschappen aan het Koninklijk Lyceum. Na één jaar hogere studies logopedie begon ze te werken als redster in het stedelijk zwembad. Ze volgde ook nog twee jaar opleiding als schoonheidsspecialiste en kon verder aan de slag in het zwembad als redster én in het wellness center voor massages. “Ik heb leuke tijden meegemaakt in het oude zwembad met drie verschillende directeurs: Etienne Aelvoet, Daniël Bossier en Rudy Simons. De sfeer onder de collega’s was altijd optimaal. We hadden niet veel nodig om feestjes te bouwen. We hebben nationale kampioenschappen beleefd, grote zwemmetingen van de Oostendse zwemclubs, de 24uur-zwemmarathon van kanaalzwemmer Patrick Ghysel. In het buitenbad werden ook dikwijls optredens georganiseerd. Ik zag Bart Peeters & The Radio’s in actie, bekend van ‘Swimming in the Pool’ en de Oostendse Silhouets. Ik vergeet ook nooit de Zweedse zwemclub, die een stage kwam doen in Oostende, rond de jaren 80. Ze zwommen topless en uiteraard zat heel de cafetaria vol om het spektakel te volgen.”

Generaties leren zwemmen

Na de verhuis naar het nieuw zwembad, Brigitte Becue, op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg, heeft Alice zich direct aangepast. “We werken nu nauw samen met de Sportdienst en ik ben ploegbaas geworden van het reddersteam. Het nieuwe zwembad draait op volle toeren. In mijn 45 jaar dienst heb ik ontelbare, misschien duizenden kinderen, kinderen van die kinderen, zeg maar generaties, leren zwemmen. Het schept een nauwe band met die mensen en het doet deugd om ze terug te zien. Zelf heb ik leren op 4-jarige leeftijd zwemmen met Daniël Bossier, die later mijn baas geworden is.”

Plusmama en plusoma

Alice Maes was eerst getrouwd met Ronald Rys. Er waren geen kinderen. Nu heeft ze al 22 jaar een nieuwe relatie met Rudi Goes. Hij had twee kinderen en nu is Alice plusmama van twee kinderen en één keer plusoma. Haar vele vrije tijd gaat ze nu besteden aan zwemmen in het nieuwe zwembad, wandelen, fietsen en fitnessen in de club, waarvan ze lid wil en zal worden.