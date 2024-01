Na 39 jaar dienst neemt gemeentetechnicus Johan Verhaeghe afscheid van zijn werkmakkers en zijn werkgever

Na 39 jaar dienst nam afgelopen donderdag Johan Verhaeghe (60) afscheid van zijn collega’s bij de gemeente Kuurne. Johan startte zijn loopbaan in oktober 1984 als manusje-van-alles onder burgemeester André Deylgat. Gedurende al die jaren was hij nauw betrokken bij elk evenement dat plaatsvond op Kuurns grondgebied, zoals de Ezelsstoet, Ezelsfeesten, de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne en tal van andere festiviteiten.

Johan begon zijn carrière bij Potteau in Heule, waar hij diverse taken uitvoerde op het gebied van band- en machinewerk. “Na mijn dienstplicht kon ik niet meer terug naar mijn werkgever, waardoor ik op zoek diende te gaan naar iets anders”, vertelt Johan, “Zo kwam ik bij de gemeente terecht. En meteen voelde ik mij thuis. Snel werd ik ingelijfd bij de afdeling Feestelijkheden, waar ik verantwoordelijk was voor de logistieke ondersteuning bij Kuurnse evenementen. Als een organisator logistieke ondersteuning nodig had in de vorm van tafels, stoelen, dranghekken, vlaggen of werfhekken dan kon en kan dit materiaal geleend worden bij de gemeente. Mijn taak bestond erin om dit materiaal op de juiste plaats af te leveren.”

Uitzonderlijk druk

Johan stond bekend als een betrouwbaar en punctueel persoon. Hij was altijd bereid om oplossingen te vinden voor onvoorziene omstandigheden. “Het afgelopen jaar was echt uitzonderlijk druk, met de viering van 900 jaar Kuurne was er wel altijd hier of daar wel wat te doen”, gaat Johan verder. “Maar ook in andere jaren bruiste Kuurne van activiteit. Qua feestjes en evenementen kan Kuurne zeker wedijveren met steden als Wevelgem of Waregem. Vooral tijdens de zomerperiode is het superdruk voor de dienst evenementen en kan er niet snel genoeg afgebroken en opgeruimd worden om het materiaal elders weer in te zetten”, aldus Johan Verhaeghe.

Dat de inzet van Johan werd gewaardeerd, merkte hij alvast vandaag. Hij kreeg heel wat bedankingsberichtjes.