Na 29 jaar als kampkok zwaaien Griet (65) en Luc (63) de Gistelse KSA Roodkapjes uit

Van 16 tot 23 juli vertoefde de KSA Roodkapjes van Gistel op zomerkamp in Kinrooi. Terwijl daar tal van mooie momenten werden beleefd, vond een absoluut hoogtepunt plaats bij de terugkeer in eigen stad. Met een verrassingsfeest wuifde de vereniging Griet Gernaey en Luc Vanhixe uit als kampkok. Ook Rik Cooleman en Katelijne Vanderbeke stoppen na flink wat trouwe dienstjaren.

Dinsdagavond kwamen de zowat 120 KSA-leden weer thuis van een doldwaas kamp in Limburg. Bij de terugkomst op de parking bij abdij Ten Putte vond echter nog een verrassingsfeest plaats. Daarbij werden Griet en Luc – letterlijk – in de bloemetjes gezet. Na een schitterende carrière van maar liefst 29 jaar als kok hebben ze er net hun laatste kamp opzitten. “Als zestigers is dit het moment om op pensioen te gaan hé”, knipoogt het koppel. “Eigenlijk werden we geheel per toeval KSA-kok. In 1993 gingen we op een middag pannenkoeken bakken voor de Roodkapjes. Van het een kwam het ander en werden we gevraagd om ook kok te worden op het daaropvolgende zomerkamp. Samen met Martin Tyberghein en Nadine Dewulf, die acht jaar lang kok waren, zetten we onze koksmuts op. En dat bleven we dus de volle 29 jaar doen.” Luc en Griet hielpen ook mee met het zoeken naar kampplaatsen en zagen zo een ferm stuk van België, van Westouter over De Pinte tot Geel. “Ook de kampplek van volgend jaar, in Poperinge, hebben nog mee helpen organiseren.” Het koppel is verder zeer actief in het lokale verenigingsleven en zat vroeger bijvoorbeeld in het bestuur van volksdansgroep De Hovelingen-Viking en de Gezinsbond. “We lagen ook mee aan de basis van de welbekende Tott’em-fuif in Gistel, intussen ook al 22 jaar geleden.”

Vol-au-vent

‘Liefde gaat door de maag’, luidt het welbekende gezegde. Het zijn ook de kookkunsten van Griet – trouwens, verre familie van voetballegende Pol Gernaey – en Luc – broer van Gistels brandweermajoor Frank – die de kinderen deden kirren van plezier. “Na elke dagtocht serveerden we graag frietjes met stoofvlees of gyros. Ook onze koude schotels met veel verse groentjes vielen steeds in de smaak. Elke laatste kampavond zorgden we voor vol-au-vent, ook kip met rijst en currysaus ontbrak nooit op het menu. Waarom we het zo lang deden? Je zorgt er mee voor dat de kinderen zich nuttig bezighouden en verzorgt mee een klein deeltje van de opvoeding. Het jeugdverenigingsleven vormt zo’n belangrijk onderdeel van het vormen van sociale vaardigheden. En ja, de dankbaarheid die je krijgt is ongelooflijk. Nee, we zijn niet bang om nu in het zwarte gat te vallen. Toch zullen we elke zomer eventjes stilstaan bij de dag waarop de jongeren op kamp vertrekken. We gaan zeker en vast eens op bezoek.”

Katelijne en Rik

Niet alleen Griet en Luc zwaaien de KSA uit. Ook Katelijne Vanderbeke (46) en Rik Cooleman (54) stoppen als kampkok, respectievelijk na 20 en 18 jaar dienst. “We zullen de KSA in de toekomst evenwel nog altijd bijstaan”, geven ze mee. “Het was altijd plezant werken met Griet en Luc. Zo ging ik steevast mee met Luc om boodschappen voor het kamp.” Het viertal kreeg een boeket bloemen toegestopt, de kampleiding zorgden op de parking van Ten Putte nog voor een muzikale ode. Omgekeerd schonken Griet en Luc gepersonaliseerde sjaaltjes aan de KSA-leiders. Het zomerkamp werd neergelegd met een lekkere traktatie voor alle kampgangers en hun ouders.