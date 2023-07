Na 27 jaar sluit zaal De Klinker definitief de deuren

Op donderdag 31 augustus valt definitief het doek over zaal De Klinker, gelegen in de Heilig-Hartstraat. Voor diverse verenigingen betekent dit alvast dat ze op zoek dienen te gaan naar een nieuw onderkomen om er hun vergaderingen of feestjes in te laten plaatsvinden. Het pand werd destijds aangekocht door het ACW ter vervanging van De Gilde, die werd verkocht.

Na 27 jaar zet het ACW, nu beweging.net, zaal De Klinker te koop. Het pand werd in 1996 aangekocht na het verdwijnen van De Gilde op het marktplein. Naast de dienstverlening van CM en het ACV die er hun onderkomen kregen, was er eveneens een zaaltje verbonden aan het pand die de naam De Klinker meekreeg en gebruikt werd door diverse verenigingen om in te vergaderen en feestjes te houden. Daar komt nu op 31 augustus definitief een einde aan. “Ik hou een triestig gevoel over aan de beslissing om De Klinker definitief te sluiten”, vertelt Christ Demeyer die tot 2015 voorzitter was van vzw De Klinker, de vereniging die het zaaltje beheerde. “De Klinker is altijd een rendabele zaal geweest, want wie de zaal wenste te gebruiken, betaalde daarvoor een kleine bijdrage. Daarnaast kwam er ook via de drankenverkoop geld in het laatje. Tot 1997 organiseerden we ook jaarlijks een klinkertocht waarvan de opbrengst eveneens werd geïnvesteerd in de zaal. Zoals voor veel verenigingen heeft ook vzw De Klinker in de coronaperiode flinke financiële klappen gekregen. Vergaderingen en feestjes bleven uit, waardoor het ook financieel minder goed ging voor de vzw. Maar dat nu bruusk een einde komt aan zaal De Klinker raakt mij, zeker omdat het niet onze eigen beslissing is!”

Klinkeruitstuif

Als laatste eerbetoon aan zaal De Kinker werd op zondag 2 juli een klinkeruitstuif georganiseerd met bijhorende koffietafel. “Het afscheid van De Klinker is eigenlijk niet direct een gelegenheid om feest te vieren, maar we wilden toch waardig afscheid nemen van het zaaltje van de Christelijke Arbeidersbeweging”, vertelt Filiep Nottebaert. Op 31 augustus zal zaal De Klinker worden overgedragen aan vzw Gildelokalen, van beweging.net Zuid-West-Vlaanderen, die het dan vervolgens te koop zal aanbieden. De huidige voorzitter van de vzw De Klinker, Pierre Dewever, werd aangesteld tot vereffenaar, zodat vzw De Klinker zonder schulden kan worden ontbonden. (BRU)