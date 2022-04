Na 25 jaar starten werken aan trompetaansluiting tussen A19 en R8: “Ook communicatie met inwoners van Moorsele zal cruciaal zijn”

Het dossier lag 25 jaar op tafel en werd keer op keer uitgesteld. Nu komt er toch schot in de zaak en zijn de eerste graafmachines al aan het werk gezet. De aansluiting van de A19 op de R8 krijgt een grondige opwaardering, een monsterproject dat 2 jaar in beslag zal nemen en meer dan 20 miljoen euro kost.

“Het werd een project dat nooit afgewerkt raakte!” Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe beschrijft de bizarre en vooral verwarrende situatie die de koppeling tussen de A19 en de R8 op een diplomatische maar accurate manier. In 1982 werd er een koppeling gemaakt tussen de A19 en de R8 in de richting van Kortrijk-Zuid. In 1992 volgde dan weer een koppeling in de richting van Kortrijk-Noord en werden er verkeerslichten geplaatst. Het maakt van ‘de put’ tot wat het vandaag is: een kruising waar aankomend verkeer vol in de remmen moet gaan om vervolgens een bocht van 270 graden te nemen. De ongevallen waren legio en vaak waren er momenten waarop de hulpdiensten wekelijks puin moesten ruimen. Recent raakte zelfs een ambulance betrokken bij een aanrijding, die geen slachtoffers eiste.

Van zodra de laatste koppeling werd gerealiseerd, begreep men dat dit niet langer voldoende zou zijn om het steeds drukker wordende verkeer in goede banen te leiden. Toen reeds werden de eerste gesprekken gestart om het punt volledig te gaan herinrichten, gesprekken die steeds opnieuw op de lange baan werden geschoven.

Zo zal de trompetaansluiting eruitzien in 2024. © AWV

“In 2019 kwam dan uiteindelijk, na meer dan 20 jaar plannen en denken, een concreet plan naar voren. Een plan dat uitvoerbaar was en kon worden betaald, dankzij de investering van de Vlaamse overheid.” De Kortrijkse burgemeester verwees in haar toespraak, die ze gaf net voor de eerste spadesteek, naar het oplapwerk van het stadsbestuur de laatste jaren. “De maximale snelheid werd systematisch herleid, van 120 naar 90 kilometer per uur. Met succes trouwens, want we konden het aantal ongevallen op de R8 op die manier terugbrengen van meer dan 180 in 2018 tot een cijfer net boven de 120 in 2021. Toch was het duidelijk dat er grondige en ingrijpende oplossingen nodig waren, wilden we dit aantal nog meer naar beneden halen. Dit specifieke stukje van de R8 telde tussen 2017 en 2019 meer dan 30 ongevallen, waarbij 4 mensen zwaargewond raakten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dit het zwartste punt van de regio was op gebied van verkeersveiligheid.”

Verkeerslichten verdwijnen, verkeershinder bij werken

In juli 2021 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd en ook het archeologisch vooronderzoek werd afgerond, waardoor de eerste kranen reeds naar de site konden worden gebracht. De oplossing voor alle verkeersellende? Een trompetaansluiting.

“De verkeerslichten verdwijnen volledig en we gaan voor vlotte bochten voor wie van en naar Kortrijk rijdt van uit Ieper”, klinkt het bij de projectverantwoordelijken van Stadsbader. De firma, die zich toespitst op openbare werken, verduidelijkt dat alles op alles wordt gezet om de hinder te beperken. “Toch is het onmogelijk dergelijk project uit te voeren zonder perikelen op de weg. Vanaf 20 april zal er op de A19 lichte hinder zijn, ter hoogte van de Dappaardstraat. Eén rijvak wordt er voor het verkeer afgesloten omdat we er stabiliteitscontroles moeten uitvoeren. Vanaf 9 mei starten we dan met de grondige werken en zullen weggebruikers rekening moeten houden met vertragingen. De piek zal zich ergens na het bouwverlof bevinden, maar ook daar zullen we steeds 1 rijvak openhouden.” Op de vraag of de aanleg van ‘de put’ in 1982 al niet voor de eerste spadesteek gedateerd was, kan de projectverantwoordelijke geen antwoord geven. “Toen werkten architecten en ingenieurs met de data die ze hadden”, verklaart hij. “Niemand kon voorspellen dat het verkeer op dergelijke manier ging toenemen. We kunnen nu ook onmogelijk garanderen dat de nieuwe trompetaansluiting binnen hier en 10 en 20 jaar voldoende zal zijn voor de verkeersdrukte die dan gangbaar zal zijn. Wat we wel kunnen zeggen is dat het er een pak veiliger worden.”

Communicatie in Wevelgem

Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters vindt verkeersveiligheid een absolute Vlaamse prioriteit. “Dankzij het Vlaamse relanceplan kwamen meteen ook heel wat middelen vrij om de daad bij het woord te voegen. Niet minder dan 885 miljoen euro werd hiervoor extra uitgetrokken. Voor het uitvoeren van de trompetaansluiting kunnen we hierdoor 20,7 miljoen euro investeren. Het zal ervoor zorgen dat wie van en naar Kortrijk moet, dat op een veilige en vooral vlotte manier zal kunnen. We hopen dat het indrukwekkend project zal kunnen worden opgeleverd tegen 2024.”

Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) en Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe zagen dat de werken aan de nieuwe trompetaansluiting eindelijk konden beginnen. © CL

Een stuk van de werken zullen zich op het grondgebied Moorsele, een deelgemeente van Wevelgem, afspelen. “We kunnen het enkel maar stevig benadrukken dat een heldere en open communicatie hier een onmiskenbaar element zal vormen”, zegt Wevelgems burgemeester Jan Seynhaeve. “Onze inwoners weten dat deze werken noodzakelijk zijn en zijn best bereid door de zure appel heen te bijten. Alleen willen ze voortdurend op de hoogte worden gehouden van de vooruitgang van het project en vooral de hinder. Ook op gemeentelijk niveau moeten we kunnen plannen. Lokale werken die bijvoorbeeld in het verlengde van de werf liggen kunnen we op die manier gaan herbekijken, om de last voor iedereen zo laag mogelijk te houden.”

Om de lus van en naar de A19 te vervolledigen, heeft men meteen voor de bouw van een gloednieuwe brug gekozen. Burgemeester Jan Seynhaeve benadrukt dat de trompetverbinding de leefbaarheid van de gemeenten zal verhogen. “Hiervoor zal 547 meter aan geluidsmuren worden geïnstalleerd, allen 3 meter hoog. Om het grauwe, industriële uitzicht voor de omwonenden weg te werken, zullen alle geluidsmuren worden voorzien van klimop. Dit zal vooral voor de bewoners van de Gullegemsesteenweg en de Zilverbekenlaan merkbaar zijn.” (CL)