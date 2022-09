Na 20 jaar in de klas wordt Koen Pirlet evenementencoördinator

Verrassend nieuws. Koen Pirlet, al 20 jaar de meester van het zesde leerjaar van vrije basisschool De Revinze in Torhout, is de nieuwe stedelijke evenementencoördinator. De 43-jarige onderwijzer is op 1 september dus niet met het nieuwe schooljaar gestart, maar met een functie in stadsdienst. Een niet-alledaagse overstap, maar Koen kijkt er met groot enthousiasme naar uit.

Koen woont met zijn vrouw Lies Casier (41) in de Warandestraat in Torhout. Ze hebben twee zonen, Lowie (15) en Wout (13). Koen is een bezige bij in het verenigingsleven, onder meer als voorzitter van volleybalclub Rembert Torhout Heren en als griffier van het handbooggild Sint-Sebastiaan. Hij houdt niet enkel van volleyballen en boogschieten, maar ook van tennissen en zingen, dat laatste bij het koor Scola Gregoriana.

Van de school naar het Vrijetijdshuis

Koen, opgegroeid in Blankenberge, stapt niet uit het onderwijs omdat hij uitgekeken is op het lesgeven, maar wel omdat hij de functie van evenementencoördinator zo uitdagend en aantrekkelijk vindt.

“Ik heb de voorbije 20 jaar met veel liefde en enthousiasme leerlingen proberen te begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid en hun zoektocht naar wie ze zijn”, zegt hij. “Elk kind is anders en dat maakte mijn job als leerkracht net zo boeiend. Ik heb schitterende onderwijsjaren achter de rug, waar ik met veel warmte aan terugdenk. De meester van het zesde leerjaar mogen zijn in een fantastische school als vbs De Revinze, met uitstekende collega’s, was een eer voor mij. En dit 20 jaar lang!”

Koen gaf nochtans nog heel graag les

“Ik heb in die twee decennia de geleidelijke evolutie gezien van één leerkracht in z’n eentje voor de klas naar een team van leerkrachten die samenwerken en ernaar streven om iedere leerling op zijn of haar niveau uit te dagen en te laten groeien.”

“Ik gaf nog altijd heel graag les, maar toen ik de vacature van Torhoutse evenementencoördinator onder ogen kreeg, kon ik er niet aan weerstaan om me kandidaat te stellen. Ik heb het gevoel dat dit iets voor mij is en hopelijk klopt dat ook. Ik besef dat het geen eenvoudige klus wordt om in tijden van besparingen en prijsstijgingen voort te bouwen aan een degelijk evenementenaanbod en het toeristische beleid. Gelukkig sta ik niet alleen en kan ik vertrouwen op de ervaring van de mensen in en om het Vrijetijdshuis op de Markt, dat mijn uitvalsbasis wordt. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van een ploeg die, na de coronaperiode en de werkzaamheden in de stadskern, de stad weer laat herademen en de burgers trots laat zijn op alle troeven van hun stad. Als dat geen mooie taak is!”

Afscheid op een raar moment in het jaar

Of Koen nog genoeg tijd zal overhouden om al zijn engagementen in het verenigingsleven te blijven opnemen? “Ik hoop het, maar dat zal ik pas na verloop van tijd kunnen beoordelen. Sowieso komt het afscheid van de Revinzeschool op een heel raar moment, net bij de start van het nieuwe schooljaar. Maar daar had ik niet in te kiezen, de kans deed zich nu voor. Ik laat op school een sterk team achter, dat gedreven het schooljaar zal aanvatten. Even gedreven als ik van plan ben om mijn nieuwe functie vorm te geven. Ik zal de collega’s van onze school uiteraard geregeld terugzien op de vele activiteiten in de stad.”