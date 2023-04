Na 125 jaar weer springlevend: de 1 meistoeten

Komende maandag 1 mei is er opnieuw de Dag van de Arbeid, de (betaalde) feestdag van de socialistische arbeidersbeweging.

Symbolisch een belangrijke dag voor veel aanhangers. “Want de strijd is nog lang niet gestreden”, aldus Melissa Depraetere, fractieleider voor Vooruit in de Kamer. “We hebben een achturendag, betaalde vakantie en een eindejaarspremie. Maar wie vandaag werkt, houdt daar nog te weinig van over. De nettolonen in ons land zijn te laag en het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden.” Daarom stapt ze naar eigen zeggen maandag mee met de 1 meistoet in Harelbeke. Die traditie om de straat op te trekken ontstond exact 125 jaar geleden in Brugge. Vandaag kan je nog de 1 meistoet lopen op drie plekken: Brugge, Oostende en Harelbeke. Die laatste was een tijd afgeschaft, maar werd een paar jaar geleden nieuw leven ingeblazen. In Oostende liepen vorig jaar nog 1.200 sympathisanten mee. Vooraan in de stoet loopt straks kandidaat-burgemeester John Crombez. In Brugge wordt er hulde gebracht aan het standbeeld van Frank Van Acker, wiens vader Achiel de grondlegger was van de sociale zekerheid.