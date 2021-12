Na 102 jaar valt doek voor turnclub Volksrecht

Turnclub Volksrecht in Kortrijk houdt na 102 jaar op te bestaan. Christiane Deryckere uit Gullegem, die er 33 jaar de touwtjes in handen had, wordt 70 jaar en stopt met lesgeven.

Christiane begon te turnen bij turnclub Volksrecht in 1983. In 1988 nam ze het lesgeven over toen de lesgeefster zwanger was. Na 33 jaar stopt ze hiermee.“Het lukt me niet meer om les te geven zoals het was en zoals het zou moeten”, getuigt ze.

Christiane kreeg al heel wat te verduren de laatste jaren. In mei 2019 deed ze een trombose in de turnzaal, in januari vorig jaar kreeg ze te maken met darmkanker en in januari van dit jaar kreeg ze een stent in haar hartslagader. Ook een pijnlijke schouder na een val vorig jaar en nu nog artrose aan haar voet deden haar besluiten om te stoppen met turnlessen te geven.

“Ik wil toch in schoonheid stoppen”, zucht ze. Turnen is voor Christiane te lastig geworden, maar ze gaat wel verder bewegen. Ze blijft drie keer per week naar de fitness gaan en gaat wandelen en fietsen.

Mooie verrassingsreizen

Er werd geen vervanging gevonden voor het geven van de lessen voor Turnclub Volksrecht en dus stopt de club die net voor corona nog de 100ste verjaardag kon vieren. “Ik heb altijd heel graag les gegeven en in die jaren hebben we veel gelachen”, aldus Christiane. “We hadden leuke feestjes en maakten mooie verrassingsreizen. We maakten vriendinnen voor het leven!” Dat kan ook voorzitter en penningmeester Marie-Jeanne Kerckhove uit Kortrijk beamen. Er zou normaal nog een feestje georganiseerd worden volgende week, maar dit wordt uitgesteld wegens de coronamaatregelen.

KTV neemt over

Er is wel een lichtpunt voor de dames die turnen. Laura Vandenberghe (26) van De Koninklijke Turnvereniging (KTV) uit Kortrijk zal de turnlessen verderzetten en haar club richt vanaf januari een turnles voor dames in, ook op dinsdag om 18.30 uur in de judozaal van SC Wembley in Heule, net als de lessen van turnclub Volksrecht. 16 tot 18 dames van turnclub Volksrecht schreven zich hiervoor al in.

“We boden al toestelturnen aan voor volwassenen”, vertelt Laura, die in Kortrijk woont. “Soms wordt turnen aan toestellen te lastig of lukt het niet meer omwille van blessures. Daarom is dat turnen op muziek dat Christiane leidde een goed alternatief.”

De laatste lessen kwam Laura al meeturnen, zodat ze kon zien wat er gedaan werd in de lessen. “Ik merkte ook op hoe ver er kon gegaan worden”, zegt ze. Vanaf 11 januari starten de lessen met Laura. “Ik kreeg al Christianes ‘bijbel’ met dansjes. Het concept van de lessen blijft hetzelfde. Misschien geef ik ook nog enkele combinaties erbij.”

Laura volgde al opleidingen om voor volwassenengroepen te staan. Ze geeft al 11 jaar training bij KTV en zetelt er ook in het bestuur. “Ik leid ook de baby- en oudergroep. Nu bieden we bij KTV turnen aan van baby’s tot senioren”, besluit ze.