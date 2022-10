N-VA’er Ward Baert krijgt titel van eregemeenteraadslid

Ward Baert (N-VA), die meer dan 20 jaar zitting in de Torhoutse gemeenteraad heeft gehad, kreeg maandagavond de titel van eregemeenteraadslid toegekend. De 74-jarige politicus heeft recent een punt achter zijn mandaat gezet en is in de raad opgevolgd door N-VA-voorzitter Mike Verhaeghe (53). Ward was aanwezig tijdens de toekenning van de eretitel. Hij zat in het publiek.

Ward heeft zijn mandaat als gemeenteraadslid in twee perioden vervuld. Hij deed dat van begin 1990 tot eind 2000 eerst als lid van de Volksunie en daarna van de fractie Torhout 2000. Na een ruime onderbreking zat hij vervolgens van begin 2013 tot de voorbije zomer in de gemeenteraad voor N-VA. Hij is onderwijzer van opleiding en studeerde woordkunst aan het Antwerpse Conservatorium. Hij heeft zijn hele beroepsloopbaan lesgegeven aan de Academie voor Muziek en Woord in Menen.

Ward was fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad, een functie die nu wordt vervuld door Eva Maes. Opvallend tijdens zijn tussenkomsten was zijn mooie en heldere uitspraak en zijn klare taal. Hij wees de bestuursmeerderheid geregeld op het krakkemikkige Nederlands in onder meer stedelijke reglementen.