N-VA Zonnebeke tekent bezwaar aan tegen laadstation: “Verenigingen in de kou”

Nadat het gemeentebestuur van Zonnebeke aankondigde het eerste elektrische snellaadstation van de Westhoek te bouwen, tekent de lokale N-VA bezwaar aan. De partij gaat niet akkoord met het opofferen van gemeenschapsgrond.

Het gaat om 2.500 vierkante meter grond nabij het containerpark waarbij het gemeentebestuur een Nederlandse firma een laadstation laat bouwen met een dak van zonne-energie met vier ultra-snelladers van maximaal 300 KW, met een mogelijke uitbreiding tot acht 300 KW-laders. “Dit is gemeenschapsgrond en door het opofferen van die grond zijn de verenigingen de dupe”, stelt gemeenteraadslid Koen Descheemaeker (N-VA). “Er kan op dezelfde plaats een multifunctionele loods gebouwd worden waar zowel verenigingen als de gemeente zelf gebruik kan van maken. Voor vele verenigingen zou dat een ideale oplossing bieden voor het nijpend tekort aan opslagruimte. Momenteel betaalt het Heksencomité uit Beselare jaarlijks 17.000 euro aan huur voor een loods, de gemeente huurt twee loodsen van een landbouwer in de Frezenbergstraat voor 13.500 euro. Al dit huurgeld zou niet meer betaald moeten worden en kan gebruikt worden om de loods af te betalen. De schamele 6.500 euro die de gemeente de eerste jaren ontvangt van het Nederlandse bedrijf dat de laadpalen plaatst of de latere 12.000 euro, die niet geïndexeerd voor twintig jaar loopt, verdwijnt hiermee in het niets. Na twintig jaar is dat bedrag eigenlijk gewoon peanuts geworden”, aldus Koen Descheemaeker.

“Je kunt moeilijk stellen dat het toekennen van een uitbatingscontract aan een soort elektrisch benzinestation echt de gemeenschap dient. De enige winnaar is een pure commerciële Nederlandse multinational die voor een prikje aanzienlijke winsten kan boeken op grond die eigenlijk voor de gemeenschap dient. Deze laadpalen zullen trouwens vooral door passanten gebruikt worden en niet door de eigen bevolking.”

Volstrekt overbodig

“Aan de overkant van de snelweg komt een grote parking met laadpalen. Het is dus echt niet nodig om gemeenschapsgrond op te offeren voor enkele laadpalen die eigenlijk volstrekt overbodig zullen zijn. Deze parking wordt binnenkort aangelegd door het Vlaamse Gewest”, klinkt het bij Koen Descheemaeker. “In het belang van onze verenigingen en van alle burgers bekijkt N-VA Zonnebeke dan ook om die concessie voor de aanleg van laadpalen op een terrein van 2.500 vierkante meter aan te vechten en ongedaan te maken. Zo kan deze grond weer écht als bouwgrond gebruikt worden ten gunste van onze eigen verenigingen.”