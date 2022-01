N-VA wil wegversmallingen in Zandvoordestraat weg

De N-VA-oppositie in Zonnebeke vindt de aangebrachte wegversmalling in de Zandvoordestraat in Zandvoorde te gevaarlijk. Het gemeentebestuur belooft bijkomende ledverlichting.

“Vorige week knalde een voertuig tegen de pas aangebrachte wegversmalling in de Zandvoordestraat. Men plaatste… een gevarendriehoekje (!). Iedereen die reeds gepasseerd is aan deze constructie zal het zeggen: levensgevaarlijk.”

Onduidelijke signalisatie

“Geen enkele duidelijke signalisatie werd aangebracht, geen enkele verlichting. Na onze waarschuwingen gisteren, werd vandaag op het aangereden stuk een lichtje geplaatst. Waarom moet de oppositie iedere keer eerst aan de alarmbel trekken eer het schepencollege iets doet”, vindt Koen Descheemaeker (N-VA).

“In de Grote Roeselarestraat in Passendale veroorzaakten gelijkaardige wegversmallingen daar talloze accidenten en nu doet men het opnieuw in Zandvoorde. Dergelijke wegversmallingen lokken vaak ongevallen uit. In Passendale zijn ze inmiddels op ons aandringen verdwenen.”

Verkeersspecialisten

“Verkeersspecialisten, die we hierover gecontacteerd hebben, raden aan om op dit soort lange, rechte wegen, nooit ofte nimmer dergelijke constructies te installeren. Het is gewoon wachten op het volgende ongeval. We pleiten dan ook om die obstakels te verwijderen.”

“In plaats van ongevallen te voorkomen, zijn ze net de oorzaak van accidenten en dat wil toch niemand. Voor de tijd dat ze er nog staan, eisen we bovendien dat er duidelijke verlichting aangebracht wordt. Zorgen voor de veiligheid van de inwoners is misschien wel de basistaak van een gemeentebestuur.”

Bijkomende ledverlichting

Schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#team8980) geeft toe dat het gevaarlijk was. “Ik was al ter plaatse en stelde het vast en er komt bijkomende ledverlichting om de versmallingen te verduidelijken. Dit zal ook geboren in de Zillebeke- en Houtemstraat.”