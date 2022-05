N-VA wacht niet op gemeentelijk regenboogbankje en plaatst er zelf eentje

In Ingelmunster staat er één maand lang een zitbankje in de kleuren van de regenboogvlag. Het werd geplaatst in de Kortrijkstraat 146B op het privéterrein van N-VA bestuurslid Rolf Caers. De gemeente plaatste nog geen bankje, waardoor N-VA het nu zelf doet.

“N-VA Ingelmunster wilt duidelijk aantonen dat iedereen gelijke rechten heeft. Naar jaarlijkse gewoonte hangen we de regenboogvlag uit aan het gemeentehuis. In 2021 vroegen we echter met onze afdeling aan het gemeentebestuur om een bankje te plaatsen in deze kleuren om wat meer zichtbaarheid hieraan te kunnen geven, maar dit bankje is er voorlopig nog niet.”

Hoek

De meerderheid van De Brug/N-VA/Open VLD is de zaak nog aan het bekijken. “We nemen als partij dus nu zelf het initiatief en plaatsen een zitbankje voor één maand in een trage weg achter de Kortrijkstraat, op een toegankelijke hoek van mijn tuin”, zegt Rolf Caers.

“Hopelijk nemen er veel mensen een foto op deze locatie en plaatsen ze ons zitbankje in de kleuren van de regenboogvlag op sociale media. Het mooie zicht over de Ingelmunsterse velden krijg je er gratis bij”, besluit Rolf Caers, die communicatieverantwoordelijke is bij N-VA Ingelmunster.