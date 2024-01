N-VA Tielt pleit voor introductie van zakasbakjes

Oppositiepartij N-VA brak donderdag op de gemeenteraad een lans voor de introductie van (gratis) zakasbakjes in Tielt. Volgens raadslid Henk Mauws kunnen die draagbare peukenzakjes helpen in de strijd tegen zwerfvuil. Bevoegd schepen Vincent Byttebier (CD&V) deelde die mening.

“Onderzoek wijst uit dat 40 procent van rondslingerend zwerfvuil bestaat uit peuken”, aldus Mauws. “Om het probleem proactief aan te pakken stellen we voor om te gaan sensibiliseren over het bestaan van die zakasbakjes en anderzijds ook om dergelijke zakjes eventueel gratis aan te bieden bij evenementen of dergelijke.” S

Proefproject verder uitwerken

chepen van Afvalbeleid Vincent Byttebier was het idee genegen. “De geïntegreerde asbakjes op de nieuwe vuilnisbakken worden volgens onze diensten goed gebruikt, maar we zien bij de zwerfvuilacties inderdaad dat peuken een probleem blijven. Bij afvalintercommunale IVIO liep er destijds een proefproject met zulke zakjes. We zullen nagaan bij IVIO of dit verder uitgewerkt kan worden, idealiter samen met andere gemeenten binnen het werkingsgebied van IVIO.” (SVA)