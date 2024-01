N-VA-politica wil Brugs eresaluut voor Jacques Delors, burgemeester koestert geen plannen

Ilse Coopman, gemeenteraadslid voor N-VA in Brugge, vraagt het stadsbestuur om een eresaluut te brengen aan de overleden oud-eurocommissaris Jacques Delors. “Naast zijn verdiensten voor Europa was hij ook vijf jaar voorzitter van het Europacollege in Brugge”, klinkt het. Het stadsbestuur heeft echter geen plannen in die richting.

In Parijs en elders in Europa wordt de voormalig oud-eurocommissaris Jacques Delors, die op 27 december overleed en vandaag begraven wordt, met grote eer gehuldigd. “Overal, maar blijkbaar niet in Brugge. Dat is jammer”, zegt N-VA-raadslid Ilse Coopman. “Want die eer voor Delors is terecht, als je ziet wat die man voor Europa heeft betekend. Wist je dat hij ermee voor zorgde dat je bijna overal met dezelfde munt kan betalen in Europa? Of dat hij mee aan de wieg stond van de Schengenzone, die het vrije verkeer van veel Europese burgers en goederen garandeert? Jacques Delors zorgde ervoor dat ons leven makkelijker en boeiender werd en de internationale economie vlotter verloopt.”

Europacollege

“Maar ook met Brugge had hij een bijzondere band, vooral dan als voormalig voorzitter van de raad van bestuur van het Europacollege. In dat gerenommeerde college worden jaarlijks enkele honderden diplomaten en internationale functionarissen voor topfuncties klaargestoomd. Vijf jaar lang bestuurde meneer Delors onze internationaal meest geprezen onderwijsinstelling. Dat lijkt het huidige stadsbestuur te zijn vergeten. Welke plannen heeft het stadsbestuur om de onlangs overleden Jacques Delors te herdenken en hem de passende hulde te brengen? Dat kan laagdrempelig door een publiek rouwbeklag door de burgemeester en een in memoriam in ons stadsmagazine bijvoorbeeld.”

Burgemeester Dirk De fauw heeft geen plannen in die richting. “Het is normaal dat de Franse overheid daar bijzondere aandacht aan besteed en ook onze federale overheid kan zeker – in een periode waarin zij het voorzitterschap van de Europese Commissie heeft – daar aandacht aan besteden. Het stadsmagazine heeft niet als functie om hulde te brengen aan mensen die voor Europa en dus ook voor Brugge veel zouden hebben betekend.”