N-VA pleit voor reflecterende huisnummers in Torhout

Tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad maandagavond hield raadslid Eva Maes namens N-VA een pleidooi voor reflecterende huisnummers in Torhout. Ze stelde voor om op z’n minst alle nieuwe inwoners automatisch een reflecterend huisnummer aan te bieden.

“In een noodsituatie is een goed zichtbaar huisnummer van levensbelang”, zei ze. “Elke seconde die de huisarts, de politie, de brandweer of de ambulanciers extra moeten zoeken naar het juiste adres, kan er ene te veel zijn. Zeker in het donker of bij slecht weer is het voor de hulpdiensten moeilijk om een huisnummer vanaf de openbare weg te zien. Ook voor postbodes en pakjesdiensten is het niet vanzelfsprekend om snel het juiste adres te vinden. Goed leesbare huisnummers besparen veel tijd en kunnen zeker in noodsituaties het verschil maken.”

Niemand verplichten om het nummerplaatje te gebruiken

Raadslid Maes drong erop aan om de nieuwe inwoners automatisch een reflecterend huisnummer te geven en ook bij bouwaanvragen zo’n huisnummer te voorzien. “Voorts zouden alle inwoners gratis een reflecterend huisnummer moeten kunnen aanvragen”, vervolgde ze. “Het is tevens belangrijk dat het stadsbestuur op geregelde tijdstippen dit soort huisnummers promoot.”

“Bij de dienst Burgerzaken in het stadskantoor zijn momenteel gratis niet-reflecterende huisnummerbordjes verkrijgbaar”, antwoordde schepen van Brandweer Rita Dewulf (CD&V) “We hebben er momenteel nog een 2.200 in voorraad. Bij hernummering worden ze standaard aangeboden, maar mensen kunnen ook een zelf gekozen huisnummeraanduiding op hun huis aanbrengen.”

“Aan iedereen zomaar een reflecterend huisnummer geven, lijkt ons een te grote investering, zeker vanuit het besef dat sommigen het plaatje gewoon in de vuilnisbak zullen gooien. Je kunt namelijk niemand verplichten om het te gebruiken. Een reflecterend huisnummer kost 2,50 euro zonder btw vanaf 1.000 exemplaren.”

“Niettemin besef ik heel goed het nut van goed zichtbare huisnummers. We zullen met het schepencollege en de dienst Burgerzaken dan ook bekijken hoe we een werkwijze kunnen vinden om reflecterende huisnummers ter beschikking te stellen, maar wel pas als de aanvrager het nummerplaatje met zekerheid zal gebruiken.”