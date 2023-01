N-VA pleit voor mobiele camera aan glascontainer in de Altebijstraat

Ilse Coopman moet volgende week haar eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid voor de N-VA in Brugge, in opvolging van raadslid Dirk Barbier, en daar is haar eerste tussenkomst al. Samen met fractieleider Geert Van Tieghem wil ze de situatie aankaarten rond de glascontainer in de Altebijstraat in Sint-Kruis.

De gebruikers van de glascontainer in de Altebijstraat in Sint-Kruis laten er niet alleen hun glas achter maar ook afval zoals lege kartons, plastieken zakken en nog veel meer. Dat is al een tijdje zo en het is een schandevlek in deze groene omgeving. De beide raadsleden vragen nu aan stad Brugge om de mobiele camera er te plaatsen zodat de sluikstorters kunnen betrapt en beboet worden.

“Het is de voorbije weken opnieuw slechter geworden en een grondige aanpak van het probleem is dan ook meer dan nodig”, zeggen Coopman en Van Tieghem. De stad is volgens hen te laks en moet die plaatsen, waar sluikstort achtergelaten wordt, beter opsporen. Ze hopen dat de stad nu snel maatregelen wil nemen na hun schriftelijke vraag. (SR)