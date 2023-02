N-VA Knokke-Heist kritisch voor aanpak casinodossier: “Hypotheek op de toekomst van de stad”

Volgens de N-VA-oppositie is de vooropgestelde timing voor de vernieuwing van de hele casinosite onrealistisch. “Na jarenlange stilstand wil de meerderheid haast maken en zou er in 2026 al gestart worden met de ondergrondse parking en speelzaal”, zegt raadslid Cathy Coudyser. “Terwijl de mobiliteit nog één groot vraagstuk is, en er nog deals moeten gesloten worden met allerlei agentschappen.”

De jongste gemeenteraad boog zich over twee agendapunten in verband met de vernieuwing van het casino kursaal in Knokke, zoals bekend een dossier dat al geruime tijd aansleept. Zo moest de gunningsleidraad goedgekeurd worden op basis waarvan er vijf kandidaturen van architecten kunnen weerhouden worden, om dan finaal tegen eind september één ontwerp te weerhouden. Daarnaast moesten ook het bestek en de raming goedgekeurd worden voor de studieopdracht ‘herinrichting Elisabethlaan en ruimere omgeving casinosite’.

Uit de plannen die de Gemeentebelangen-meerderheid voorlegt, blijkt dat er nu toch met spoed aan het dossier zou verder gewerkt worden.

“Dit dossier had tien jaar geleden afgeklopt moeten zijn” – Cathy Coudyser

“Na jarenlange stilstand wil de meerderheid nu haast maken en zou er in 2026 al gestart worden met de ondergrondse parking en de ondergrondse kansspelinrichting. De vraag is wat hen nu opjaagt: de verkiezingskoorts van 2024, of Napoleon Games dat een concessie heeft waarin uitdrukkelijk staat dat het tegen 2027 gehuisvest wordt in een nieuwe speelzaal onder de Canada Square?”, hekelt N-VA gemeenteraadslid Cathy Coudyser.

“En als we het mogen geloven, zouden alle nodige nutsleidingen en ondergrondse riolen tussen Zeedijk, La Reserve, Sterrenlaan en Bayauxlaan heraangelegd worden en zijn die werken rond de Canadasquare klaar tegen eind 2025. In 2028 zouden dan de renovatie van het gebouw en de realisatie van een ‘schakelgebouw’ in hedendaagse stijl uitgevoerd worden. Het is positief dat de meerderheid nu spoed wil maken, maar het moet ook realistisch zijn, en dat is het niet. Dit dossier had tien jaar geleden afgeklopt moeten zijn, dan zouden we effectief morgen de schop in de grond kunnen steken.”

De N-VA oppositie wijst erop dat er nog heel wat studiewerk moet uitgevoerd worden en afspraken moeten worden gemaakt met tal van bevoegde overheden en agentschappen. “We moeten nu nog starten met ontwerpers, architecten en ingenieurs aan te stellen, er moet nog onderzoek gebeuren alvorens nutsleidingen te verleggen, de mobiliteit is nog één groot vraagstuk, er moeten nog deals gesloten worden met Wegen en Verkeer, Maritieme Dienst Kust en Onroerend Erfgoed”, klinkt het.

Financieel plaatje

N-VA hekelt ook het financiële plaatje, of beter gezegd, het gebrek daaraan in haar ogen. “Het enige wat we weten, is dat het omleggen van nutsleidingen wordt geraamd op 13,5 miljoen. En dat het studiebureau die dat voorbereidt 576.000 euro kost. Maar ook dat staat vandaag niet in de meerjarenplanning tot 2025. We hypothekeren hiermee de volgende beleidsperiode, maar vooral de toekomst van Knokke-Heist. Wie goed bestuurt, houdt ook dat plaatje voor ogen en weet hoeveel reserves er zijn, welke projecten er on hold gezet zullen worden, hoeveel we zullen lenen en/of we de belastingen zullen moeten verhogen”, besluit Coudyser.

Namens het college van burgemeester en schepenen was er niemand bereikbaar voor een reactie op deze kritiek van de oppositie.