N-VA en Groen willen gratis gebruik Torhoutse sportinfrastructuur

Blijkbaar dienen de atleten die de werperskooi op het stedelijk sportstadion gebruiken, een toeslag te betalen aan de stad. De oppositiepartijen N-VA en Groen werden daarover door de betrokkenen gecontacteerd en vragen om voortaan de volledige infrastructuur gratis ter beschikking te stellen van de Torhoutse atleten. Het stadsbestuur gaat daar niet op in.

Bavo Parmentier (Groen) bracht het punt maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad ter sprake. Hij deed dat namens zijn eigen partij én namens N-VA. “Het is vreemd dat iemand die lid is van een Torhoutse sportclub meer huur dient te betalen als hij of zij extra wil trainen”, zei hij. “Zoiets geldt dan weer niet voor bijvoorbeeld het skeeleren op de polyvalente baan. We stellen voor om alle Torhoutenaren gratis van de sportinfrastructuur te laten gebruikmaken.”

Onderhouden van sportinfrastructuur kost geld

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) volgde die redenering niet. “Sowieso genieten de inwoners van onze stad al van een heel laag basistarief”, zei hij. “Ook erkende Torhoutse verenigingen genieten een voordeeltarief met voor hun jeugdwerking nog eens extra korting. Niet-Torhoutse verenigingen en gebruikers betalen een toeslag, net als commerciële initiatieven.”

“De sportkaart om onder meer op het sportstadion te joggen, waarover in het verleden veel discussie bestond, werd bij het begin van de coronapandemie definitief afgeschaft. De meeste accommodatie moet wél worden gehuurd: de sportzalen, het zwembad, de tennisvelden, de beachvolleybalvelden, de voetbalvelden, de boogschietstand en de werperskooi. De huurprijzen zijn echter heel democratisch voor Torhoutenaren en variëren van 3,10 euro per uur voor bijvoorbeeld de werperskooi tot 5,17 euro per uur voor het gebruik van een derde van de sporthal.”

“Het bouwen en onderhouden van sportinfrastructuur kost nu eenmaal veel geld, dus is het logisch dat wie ze gebruikt, een kleine bijdrage betaalt. Verenigingen genieten grote kortingen voor hun groepsactiviteiten en worden op die manier ondersteund om hun werking uit te bouwen.”