Mysterieuze boodschap op voormalig Belfius-kantoor in Lichtervelde: “Neen, hier komt geen nieuwe bank”

Nieuwsgierige Lichterveldenaars vroegen het zich ongetwijfeld al af: welke nieuwe zaak komt er in het voormalige Belfiuskantoor? Alvast geen bank, zo blijkt.

Het was een vreemd gezicht zondag tijdens de Folklorefeesten: enkele mannen met een stierenmasker deelden valse bankbiljetten uit aan het voormalige bankkantoor van Belfius in de Statiestraat. Wie de QR-code op de biljetten scande, kwam terecht op de mysterieuze website van het al even mysterieuze Rebullion.

Op de gevel prijkt de al even mysterieuze boodschap binnenkort wordt deze bank een stal. Een vernuftige reclamecampagne om een nieuwe zaak bekend te maken door de nieuwsgierigheid van de Lichterveldenaar te prikkelen, dat wel. Maar nu willen we echt wel weten wat er in het pand tegenover dagbladhandel ‘t Hoeksje en Pitta Shaan komt.

Wij gingen op onderzoek en de Sherlock Holmes in ons ontdekte al snel wie achter ReBullion zat. Té snel, blijkbaar. “We willen pas halverwege oktober bekend maken wat we precies gaan doen in Lichtervelde. Als we dat nu al zouden verklappen, schiet onze campagne zijn doel voorbij”, lacht de zaakvoerder. “Maar we kunnen alvast wel zeggen dat er geen bankkantoor komt. En ook geen bankautomaat, hoewel héél veel mensen daar blijkbaar wel op hoopten.”

Welke zaak er straks wel komt, weten we binnen een maand. En leest u uiteraard bij KW.