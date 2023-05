Mysterie ontrafeld: goochelaar Christophe vindt in Armentières familie van schrijver brief uit WO II

De grote kuis doen, kan lonen. Dat ondervond goochelaar Christophe D’hondt (42) uit Lombardsijde. Tussen een handleiding van één van zijn tovertrucs viel hem een oude, geopende brief op met twee postzegels met het portret van Hitler. De zoektocht naar het verhaal achter de vondst bracht de man tot in Armentières en mét succes.

Christophe D’hondt is beroepshalve goochelaar. In een kluis bewaarde hij een pak handleidingen voor trucs. “Ik wilde er een paar verkopen en dus begon ik te grabbelen in die schat aan informatie. Plots zag ik een brief uit WO II ertussen zitten. Het is me een raadsel hoe die daar is verzeild geraakt, maar het waren vooral de postzegels met het portret van Hitler die mijn aandacht trokken. Louis Allard had de brief geschreven op 13 oktober 1943 en ze was twee dagen later afgestempeld. De brief was bestemd voor zijn ouders. Hij vertelt erin hoe erg hij zijn mama en papa mist, maar hij beschrijft ook dat hij krijgsgevangene was en dat hij een luitenant heeft gered.”

Franse journaliste

De nieuwsgierigheid van Christophe was gewekt. Wie was die Louis Allard en waar woonde zijn familie nu? “Ik wilde hen uiteraard dit mooie stukje familiearchief bezorgen en lanceerde een oproep op Facebook. In geen tijd werd het bericht meer dan 11.000 keer gedeeld. Het was uiteindelijk een Franse journaliste die me op het juiste spoor bracht.”

En dat spoor leidde naar Chantal Hauspie uit Armentières. “Ik ben de dochter van de zus van Louis Allard. Ik wist dat de vader van Louis, die trouwens ook Louis heette, gevochten had tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik heb nog prularia daarvan in een speciaal kistje. Deze brief krijgt daar zeker ook zijn plaats.” De overhandiging van de brief vond in De Panne plaats. Er was ook een tv-ploeg van TF1 aanwezig om het mooie moment in beeld te brengen. De ontmoeting eindigde op een terrasje in de zon. (GUS)