Myriam Vandevenne hoofdprijswinnaar verkoopactie in Zwevegem

Maandagavond was er een drukte van jewelste in het gemeentehuis. De winnaars van de verkoopactie die met het eindejaar werd georganiseerd, mochten er hun prijs afhalen.

Er was al enkele jaren geen verkoopactie geweest. De actie was in het verleden steeds een succesverhaal onder de vleugels van de plaatselijke Unizo-afdeling. “Na enkele jaren pauze, vonden we het als gemeente tijd om de traditie nieuw leven in te blazen. Met succes kunnen we nu wel zeggen.”, vertelt schepen van lokale economie, Arthur Buckens. “Het werd een geslaagde samenwerking tussen de gemeente en Unizo-Present.”

Voor het eerst in de lange geschiedenis van deze actie deden maar liefst 102 ondernemers mee aan de actie en deze waren mooi verspreid over het ganse grondgebied van de gemeente. “Het grote aantal deelnemende handelaars zorgde er dan ook voor dat we een mooie prijzenpot van maar liefst 167 prijzen met een gezamenlijke waarde van ruim 5.000 euro mochten verloten.”

De actie kende ook bij het publiek veel succes. “Er werden massaal veel spaarkaarten ingediend, bijna 3.000 stuks. Uiteraard zijn we heel blij met zo’n aantal. Het bewijst dat de Zwevegemnaar toch nog altijd graag lokaal koopt.”, aldus Buckens.

De hoofdprijs, een Zwevegem Bon van 250 euro ging naar Myriam Vandevenne. Nieuw dit jaar was dat men op de spaarkaart zijn of haar favoriete handelaar diende te noteren. Deze zou dan ook in de prijzen delen. De favoriete handelaar van Myriam werd Lieve Depaepe van Naaiboetiek Nina in de Otegemstraat. Ook zij kreeg een Zwevegem Bon van 250 euro.

Schepen Arthur Buckens zei dat het door het succes van dit jaar quasi zeker is dat men eind dit jaar opnieuw een dergelijke actie zullen op poten zetten, en als het van hem afhangt zal deze misschien nog beter worden.

De andere winnaars konden er maandagavond ook hun prijs afhalen terwijl ze een glaasje mochten drinken op de receptie.